Galaksimizde 'yıldız kaynaklı' en büyük kara delik keşfedildi

16 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:35

Yaşamakta olduğumuz Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nde yepyeni bir büyük kara delik keşfedildi ve Dünya'ya yakın bir yerde gizleniyor. Bu uyuyan dev, galaksimizdeki milyarlarca yıldızın hareketini izleyen Avrupa Uzay Ajansı (ESA) teleskobu Gaia ile keşfedildi.

Yıldız kaynaklı kara delikler, büyük bir yıldızın yakıtı bitip çöktüğünde oluşur. Yeni keşif, böyle bir kökene sahip büyük bir kara deliğin Dünya'ya yakın olarak ilk kez bulunduğunu temsil eden bir dönüm noktası niteliğinde olarak ön plana çıkıyor.

GAIA BH3'ÜN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Gaia-BH3 olarak adlandırılan kara delik, Güneş'ten 33 kat daha büyük. Bu ünvan, Samanyolu'nda bulunan önceki en büyük kara deliği, kütlesinin Güneş'in yaklaşık 20 katı olduğu tahmin edilen bir kara delikti. Bununla birlikte Samanyolu'ndaki ortalama bir yıldız kaynaklı kara delik Güneş'ten yaklaşık 10 kat daha ağır.

DÜNYA'YA EN YAKIN İKİNCİ KARA DELİK

Gaia-BH3, Dünya'dan sadece 2 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve bu da gezegenimize şimdiye kadar keşfedilen en yakın ikinci kara delik olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Dünya'ya en yakın kara delik, 1.560 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yine Gaia tarafından keşfedilen "Gaia-BH1" olarak biliniyor. Gaia-BH1, Güneş'in yaklaşık 9,6 katı kadar bir kütleye sahip ve dolayısıyla yeni keşfedilen ile kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor.

DİKKAT ÇEKEN MATRIX FİLMİ BENZETMESİ

University College London'da (UCL) Mullard Uzay Bilimleri Laboratuvarı'ndan bilim insanı George Seabrook, Space.com'a gönderdiği açıklamada "Gaia BH3'ü bulmak, 'The Matrix' filmindeki Neo'nun matrixi görmeye başladığı an gibidir. Bizim durumumuzda 'matrix', Gaia tespit etmeden önce bizden gizlenen, galaksimizin hareketsiz yıldız kara delikleri popülasyonudur" dedi.

Gaia-BH3, Samanyolu'nun kalbine hakim olan ve Güneş'ten 4,2 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip olan süper kütleli kara delik Sagittarius A* (Sgr A*) ile karşılaştırıldığında "küçük bir yavru" kalıyor. Bununla birlikte Sgr A* gibi süper kütleli kara delikler, büyük yıldızların ölümüyle değil, giderek daha büyük kara deliklerin birleşmesiyle oluşuyor.