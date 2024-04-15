Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

15 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:46

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Apple, App Store'un kurallarında önemli bir değişiklik yaparak, uygulama marketi üzerinde emülatör geliştirilip dağıtılmasına artık müsaade ettiğini açıkladı.

Bu kararın ardından emülatör geliştiricileri, uygulamalarını birer birer App Store'a getirmeye başladılar. Onlardan bir tanesi de popüler Game Boy emülatörü iGBA idi. Kullanıcılar arasında kısa sürede popüler olan bu platform, talihsiz bir olay yaşadı ve çıktığı ilk günden yasaklandı.

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Apple, yaptığı açıklamada iGBA'yı, şirketin spam (bölüm 4.3) ve telif hakkı (bölüm 5.2) ile ilgili uygulama inceleme yönergelerini ihlal ettiği için App Store'dan kaldırdığını söyledi, ancak herhangi bir spesifik ayrıntı paylaşmadı.

iGBA, geliştirici Riley Testut'un açık kaynaklı GBA4iOS uygulamasının taklit versiyonuydu. Bu hafta sonu piyasaya sürülmesinin ardından App Store listelerinin en üstüne yükselmişti, ancak uygulamanın reklamlarla kaplanmış bariz bir kopya olduğundan şikayet ediliyordu.

Testut, cumartesi günü Threads'te paylaştığı gönderide "Görünüşe göre Apple, GBA4iOS'un taklit edilmesini onayladı. Kimseye bunu yapmasına izin vermedim, ancak şu anda listelerin en üstünde yer alıyor (reklamlar ve takiplerle dolu olmasına rağmen)." ifadesini kullandı.

Apple'ın App Store kurallarındaki fikri mülkiyetle ilgili maddesinde şöyle deniyor:

"Uygulamanızda yalnızca sizin oluşturduğunuz veya kullanım lisansına sahip olduğunuz içerikler olduğundan emin olun. Çizgiyi aşmış ve içeriği izinsiz kullanmışsanız uygulamanız kaldırılabilir. Elbette bu aynı zamanda, başka birisinin sizin çalışmanızdan "ödünç alması" durumunda uygulamasının kaldırılabileceği anlamına da gelir."

Apple'ın iGBA'yı, uygulamanın GBA4iOS'tan kopyalandığını düşündüğü için mi yoksa başka nedenlerle mi kaldırdığı belli değil.

Özellikle iGBA, iPhone kullanıcılarının internetten indirilen herhangi bir Game Boy oyun ROM'unu yüklemesine izin veriyor, ancak uygulamanın kaldırılması, Apple'ın App Store'da ROM yükleme uygulamalarına izin verip vermeyeceği konusunu belirsiz hale getiriyor.