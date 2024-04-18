Ghost of Tsushima Director's Cut, 16 Mayıs'ta Epic Games Store'da yayınlanacak

18 Nisan 2024 07:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 07:33

Sony'nin heyecanla beklenen açık dünya aksiyon oyunu Ghost of Tsushima Director's Cut, PC oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Epic Games Store üzerinden yayınlanacak olan oyunun PC sistem gereksinimleri de açıklandı. İşte detaylar...

Sony'nin PS4 ve PS5 platformları için çıkardığı Ghost of Tsushima, dört yıl sonra Windows PC'ler için de piyasaya sürülüyor.

Sony'nin resmi açıklamasına göre, oyunun minimum sistem gereksinimleri düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışacak şekilde belirlendi.

Önerilen sistem gereksinimleri ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor.

Oyunun minimum sistem gereksinimlerine göre, ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280, işlemci olarak ise Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300 öneriliyor.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580, işlemci olarak ise Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600 öneriliyor.