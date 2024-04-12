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12 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 17:17

Google Chrome Premium aylık 6 dolar olacak

Google, işletmelere yönelik olarak Chrome Enterprise Premium'u duyurdu. Bu yeni sürüm, kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve yönetim imkanı sunacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Google Chrome Premium aylık 6 dolar olacak

Google, işletme müşterilerine yönelik olarak Chrome Enterprise Premium'u tanıttı. Bu yeni tarayıcı, işletmelerin güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Chrome Enterprise Premium'un fiyatı ve özellikleri, işletmelere daha fazla kontrol ve koruma sağlamak için tasarlandı. Detaylar haberimizde!

GOOGLE CHROME ENTERPRISE PREMIUM FİYATI 

Google Chrome Enterprise Premium, aylık 6 dolarlık bir ücret karşılığında sunulacak. Bu ücret, ek özelliklere erişim için gerekecek.

Google Chrome Premium aylık 6 dolar olacak - 1. Resim

CHROME PREMIUM ÖZELLİKLERİ

Ücretsiz Chrome Enterprise Core sürümüne kıyasla, Chrome Enterprise Premium ek özellikler sunacak. Bu özellikler arasında Malware Deep-Scanning, özel URL filtresi, veri kaybına karşı koruma ve kontekst bağlı erişim gibi güvenlik önlemleri yer alacak.

Kaynak: TGRT Haber
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