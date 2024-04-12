Google Chrome Premium aylık 6 dolar olacak

12 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 17:17

Google, işletme müşterilerine yönelik olarak Chrome Enterprise Premium'u tanıttı. Bu yeni tarayıcı, işletmelerin güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Chrome Enterprise Premium'un fiyatı ve özellikleri, işletmelere daha fazla kontrol ve koruma sağlamak için tasarlandı. Detaylar haberimizde!

GOOGLE CHROME ENTERPRISE PREMIUM FİYATI

Google Chrome Enterprise Premium, aylık 6 dolarlık bir ücret karşılığında sunulacak. Bu ücret, ek özelliklere erişim için gerekecek.

CHROME PREMIUM ÖZELLİKLERİ

Ücretsiz Chrome Enterprise Core sürümüne kıyasla, Chrome Enterprise Premium ek özellikler sunacak. Bu özellikler arasında Malware Deep-Scanning, özel URL filtresi, veri kaybına karşı koruma ve kontekst bağlı erişim gibi güvenlik önlemleri yer alacak.