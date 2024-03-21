Google, dünyadaki en büyük sorunlardan birine yapay zekayla çözüm getirdi

21 Mart 2024 15:28 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:28

Gezegenimizdeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olan seller, topluluklara zarar veriyor ve her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor. Üstelik erken uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu veya kullanılamadığı bölgelerde etkileri daha da yıkıcı olabiliyor.

İşte Google da tüm dünyaya, özellikle de yükselen sulara ve ani sellere karşı savunmasız durumda olan bölgelere yönelik sel tahminlerini geliştirmek için yapay zekadan faydalandı.

Google Research, Nature'de yayınlanan yeni bir araştırma makalesinde, yapay zeka destekli küresel hidrolojik teknolojilerde dünya çapında sel tahminlerinde önemli gelişmeler gösteren bir atılımın ana hatlarını çiziyor. Bu teknoloji, Flood Hub'ın bir parçası olarak kullanıma sunuldu ve Google Arama, Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıcılara eyleme geçirilebilir sel uyarıları sağladı.

VERİLERİN KIT OLDUĞU BÖLGELER, TAHMİN YAPMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Geçmişte, doğru taşkın tahmini, ölçüm cihazlarından alınan nehir akışı ölçümleri gibi kapsamlı yerel verileri gerektiriyordu. Bu kritik altyapının pek çok bölgede, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde eksik olması, güvenilir tahminleri neredeyse imkansız hale getirdi. Bunun bir sonucu olarak, gelişmiş ülkeler ile iklim değişikliğinden en şiddetli şekilde etkilenen ülkeler arasındaki erken uyarı sistemlerindeki uçurum giderek büyüdü.

Google'ın çözümü ise, işte bu kritik veri açığını gidermek için yapay zekayı kullanıyor. Google'ın sistemi, küresel makine öğrenimi modellerini çeşitli hava durumu ve coğrafi veri kümeleri üzerinde eğiterek, nehir akış ölçümlerinin mümkün olmadığı "ölçülmemiş" su havzalarında bile sel olaylarını tahmin edebiliyor.

80 ÜLKE VE 460 MİLYON İNSANA FAYDALI OLDU

Bu ilerlemelerle Google Flood Hub, geçtiğimiz yıl erişim alanını büyük ölçüde genişletti ve şu anda 80 ülkeyi ve daha önce güvenilir sel uyarılarına erişimi olmayan yaklaşık 460 milyon insanı kapsadı. Bu bölgeler Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Güney ve Orta Amerika'nın bazı kısımlarını içerir.

Çoğu durumda, özellikle Afrika'da, bu iyileştirmeler sel uyarı doğruluğunu Avrupa'daki tahminlerle aynı seviyeye getirdiği bildirildi.

Artık küresel olarak faaliyet gösteren Google'ın sel tahminleri, çok sayıda genel hava durumu veri kümesinden ve fiziksel havza bilgilerinden yararlanıyor. Yapay zeka motoru bu karmaşık bilgiyi işleyerek nehir taşkınlarına ilişkin son derece yüksek doğrulukla yedi gün öncesine kadar tahminler üretiyor.