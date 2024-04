Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

12 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:36

Google'dan Android kullanıcılarına "Oh be!" dedirtecek özellik

Google, Google One VPN hizmetini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, Google One kullanıcılarını bu değişiklikten haberdar etmek için e-posta yoluyla iletişime geçiyor. Ancak kapanış tarihi belirsizliğini korurken, hizmetin "bu yılın ilerleyen zamanlarında" aşamalı olarak sona ereceğini belirtiyor.

GOOGLE VPN, YETERİNCE KULLANICIYA ULAŞAMADI

VPN by Google One, Nord VPN ve Express VPN gibi popüler sanal özel ağlara bir alternatif olarak sunulmuştu ve Google One planlarının tümünde mevcuttu. Ancak Google, hizmetin kullanımının yetersiz olduğunu belirterek VPN özelliğini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Google, VPN by Google One'ı sonlandırarak daha talep gören özelliklere ve faydalara odaklanmak istediğini belirtiyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut kullanıcılar üçüncü taraf alternatiflere yönlendirilecek.

Bununla birlikte Pixel 7 ve üzeri akıllı telefon kullanıcıları, Pixel ayarları aracılığıyla Google'ın VPN hizmetine erişmeye devam edecekler.

HER ÜLKEDE KULLANILMIYORDU

Google, internet sayfasında VPN hizmetini, "kullanıcıların internet bağlantısını daha güvenli hale getirebilecekleri ve bilgisayar korsanları ile online izlemeye karşı kendilerini koruyabilecekleri" bir platform olarak tanımlıyordu.

Ayrıca Google One VPN her ülkede kullanıma açık değildi. Yalnızca belirli ülkelerde ya da bölgelerde koşulları karşılayan Google One aboneleri faydalanabiliyordu.