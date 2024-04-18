Google'da isyan: İsrail'e desteği protesto eden çalışanlarını kovdu

18 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:50

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Teknoloji sitesi The Verge tarafından aktarılanlara göre Google, bu hafta iki ofisinde oturma eylemi protestolarıyla bağlantılı olarak 28 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarmalar, salı günü New York ve Kaliforniya'da 9 çalışanın tutuklanmasının ardından geldi.

İşten atılan çalışanlar, Google'ın İsrail hükümetiyle 1,2 milyar dolarlık bulut sözleşmesi olan Project Nimbus'a katılımını protesto etti. Bazıları, kolluk kuvvetleri tarafından zorla uzaklaştırılana kadar Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisinde eylem düzenledi.

Geçtiğimiz ay da benzer bir tablo yaşanmıştı ve Google'ın İsrailli bir yöneticisinin sunumu sırasında ayağa kalkıp "Soykırıma güç veren bir teknoloji geliştirmeyi reddediyorum" diyen bir mühendis işten atılmıştı.

GOOGLE'DAN ÇALIŞANLARA 'İŞ AKDİNİZ FESHEDİLİR' TEHDİDİ

Google'ın küresel güvenlik sorumlusu Chris Rackow, çarşamba günü tüm çalışanlara gönderilen bir notta, "Bu tür davranışların iş yerimizde yeri yoktur ve buna tolerans göstermeyeceğiz." dedi.

Gerekirse daha fazla önlem almaktan kaçınmayacaklarını da vurgulayan Rackow, "Politikalarımızı ihlal eden davranışları görmezden geleceğimizi zanneden az sayıdaki kişiden biriyseniz bir kere daha düşünün" diyerek, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere yıkıcı davranışlara karşı önlem almak için uzun süredir devam eden politikalarını uygulamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Pankart, Google'a "Nimbus Projesi'ni durdur" çağrısı yapıyor

Protestoların arkasındaki "Apartheid için Teknolojiye Hayır" grubu, Google'ın işten çıkarma adımlarını "açık bir misilleme eylemi" olarak nitelendiriyor.

Grup Medium'daki bir gönderide, "Nimbus Projesi'ne karşı örgütlediğimiz üç yıl boyunca, endişelerimiz hakkında henüz tek bir yöneticiden haber alamadık. Google çalışanları, çalışma şartlarını ve koşullarını barışçıl bir şekilde protesto etme hakkına sahiptir. Bu işten çıkarmalar açıkça misilleme amaçlıydı." diye yazdı.