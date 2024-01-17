GTA 6 öncesi ortalık karıştı: Rockstar ile Remedy birbirine girdi

17 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:50

Max Payne ve Alan Wake video oyunu serilerinin geliştiricisi olan Remedy, yeni "R" logosunun, Rockstar Games'in logosuna çok benzediği iddiaları nedeniyle Take-Two Interactive ile ticari marka anlaşmazlığı yaşıyor.

TAKE-TWO, "R" HARFİNDEN RAHATSIZ

RespawnFirst'in bildirdiğine göre, Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive, Remedy'nin geçen yıl Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde (AB) fikri mülkiyet ofislerine sunulan ticari marka başvurularına, logonun "kamuoyunda kafa karışıklığına" neden olabileceği gerekçesiyle itiraz etti.

Remedy, güncellenmiş "R" logosunu 14 Nisan 2023'te (şirketin AB'ye ticari marka başvurusunda bulunmasından bir gün sonra) bir blog gönderisinde kamuya açıklamıştı. Duyuruda, eski logodaki R harfindeki merminin Max Payne dönemini temsil ettiğini ve artık geniş oyun portföyünü yansıtmadığını belirtmişti.

Geliştirici daha sonra 11 Mayıs'ta İngiltere'ye ve 24 Mayıs'ta ABD'ye ticari marka başvuruları yaptı. Buna karşılık Take-Two, Remedy'nin başvurularına resmi olarak itiraz etti. Şirket, başvuruda paylaştığı açıklamada, Rockstar Games ile Remedy logolarındaki "R" harfinin sorun teşkil ettiğini öne sürdü.

The Verge'nin haberine göre, her iki taraf da davanın mahkemede çözülmesi öncesinde tipik iki aylık "bekleme süresinin" uzatılmasını talep etti. İki şirket aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye karar vermedikçe, davaların en az 7 Eylül 2025'e kadar devam etmeyeceği bildiriliyor.

ROCKSTAR İLE REMEDY'NİN YAKINDAN İLİŞKİSİ VAR

Remedy, Max Payne haklarını 2004 yılında Take-Two'ya satmıştı ve serinin ilk iki oyununun remastered versiyonlarını Rockstar Games ile beraber yapmışlardı.

Bu arada Take-Two'nun diğer oyun şirketlerinin ticari markalarına "karışma" konusunda geçmişi var. Örneğin Hazelight Studio'yu, 2021'de piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra "It Takes Two" isimli oyunu için isim sahipliği haklarından vazgeçmeye zorlamıştı.