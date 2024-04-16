Harita güncellendi: Starlink Türkiye için tarih verildi! Fiyatı ne kadar olacak?

16 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:18

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaydan internet sağlama hizmeti Starlink, Türkiye'de hizmet verebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) lisans başvurusunu geçen yıl yapmıştı.

ABD ile Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede halihazırda kullanılabilen Starlink, internet sitesindeki kapsama haritasında Türkiye'de 2024 yılında hizmete başlayacağını belirtti. Daha önce bu haritada "Düzenleyici onayı bekleniyor" ifadesi yer alıyordu.

Şirketten resmi bir açıklama gelmese de BTK'nın Starlink'e onay vermiş olabileceği tahmin ediliyor. Zaten geçen yıl SpaceX ile BTK yetkilileri bu konu özelinde bir toplantı gerçekleştirmişlerdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabında, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik" açıklamasını yapmıştı.

STARLINK TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

ABD'de Starlink fiyatı standart olarak aylık 120 dolar. Daha yüksek bağlantı hızı isteyenler, aylık 5 bin dolara kadar çıkan fiyatlarla üst seviye paketleri tercih edebiliyorlar.

Starlink Türkiye fiyatları konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor ancak standart ABD fiyatı üzerinden hesaplarsak, güncel döviz kuruna göre aylık 4 bin TL'ye denk gelebilir. Tabii şirket Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma politikası da izleyebilir ve daha ucuz veya yüksek bir fiyat açıklayabilir.

120 BİN TL MAAŞLA İŞ İLANI AÇMIŞTI

SpaceX geçen yıl Starlink'in Türkiye'deki operasyonlarını yürütecek ekipte çalışacak Türkçe bilen personel arayışına girdi. Bu kapsamda 'müşteri hizmetleri' ve 'müşteri temsilcisi' olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayınladı.

Öte yandan SpaceX'in uzaya fırlattığı Starlink uyduları sık sık Türkiye'den de görüldüğü haberleriyle gündeme geliyor.