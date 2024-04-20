Hayal değil gerçek: WhatsApp, 'düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürecek' özelliği sundu

20 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:53

Çin istedi Apple yaptı: WhatsApp ve Threads kararı

Çin istedi Apple yaptı: WhatsApp ve Threads kararı

Sosyal platform devi Meta, WhatsApp'ta yeni bir dönemi başlattı. Midjourney'e rakip olarak çıkardığı metinden görsel oluşturma aracını kullanıma açtı. İstenilen fotoğraf, birkaç kelimelik promptlar (istemler) yardımıyla saniyeler içinde oluşturulabiliyor.

WhatsApp, görsel oluşturma özelliğinin sınırlı sayıda ülkede kullanılabildiğini açıkladı. Listede Türkiye ne yazık ki yok. Ayrıca şimdilik yalnızca İngilize dilindeki promptlar destekleniyor. Erişime açıldığında özelliği nasıl kullanacağınızı rehberimizde öğrenebilirsiniz.

WHATSAPP'TA YAPAY ZEKA GÖRSELİ OLUŞTURMA ADIMLARI

WhatsApp sohbetlerinizde Meta AI'yı kullanarak görseller oluşturabilirsiniz. WhatsApp’taki yapay zeka görselleri, girdiğiniz isteme göre Meta'nın sunduğu bir hizmet sayesinde yapay zeka (AI) tarafından oluşturulur. Başlamak için şu adımları takip edin:

Yapay zeka görseli oluşturmak istediğiniz sohbeti açın.

Mesaj alanına @ yazın, ardından Meta AI'ya dokunun veya tıklayın.

Mesaj alanına "/imagine" ifadesini ve ardından metin isteminizi yazın.

Gönder’e dokunun veya tıklayın.

Sohbette, oluşturulan görseli görürsünüz.

Bununla birlikte yapay zekalarla gerçekleştirdiğiniz bireysel sohbetleri silebilir veya daha önce Meta AI ile paylaştığınız bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Meta, yapay zekalar tarafından oluşturulan bazı görsellerin doğru veya uygun olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

META AI'NIN YETENEKLERİ BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Meta AI; sorduğunuz sorulara cevap verebilir, size bir konu hakkında önerilerde bulunabilir, ilgi alanlarınızla ilgili daha fazla bilgiyi keşfetmenize yardımcı olabilir. WhatsApp'ın yanı sıra Instagram ve Facebook'ta da kullanılabilen özellik, kişisel bir asistan olarak hayatımıza girdi.

Meta AI ayrıca oluşturulan görselleri canlı görüntü formatı GIF'e de dönüştürebiliyor. Şirket özelliği küresel olarak kullanıma sunacağı tarihe ilişkin ayrıntı vermedi.