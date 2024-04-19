Eski NASA çalışanından Starlink uyarısı: 'Hepimizi zehirleyebilir'

19 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:30

Harita güncellendi: Starlink Türkiye için tarih verildi! Fiyatı ne kadar olacak?

Harita güncellendi: Starlink Türkiye için tarih verildi! Fiyatı ne kadar olacak?

Eskiden NASA'da çalışmış olan bilim insanı Dr. Sierra Solter-Hunt, Elon Musk'ın uydudan dünyaya internet dağıtma projesi Starlink'e karşı ciddi bir iddia ortaya attı.

Starlink gibi "ucuz uydu mega takımyıldızlarının" Dünya'nın manyetosferini bozabileceği ve tüm yaşamı ölümcül kozmik ışınlara maruz bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Sierra Solter-Hunt'ın yeni çalışması, SpaceX'in her saat başı 1,3 tondan fazla kablosuz internet uydu kalıntısını Dünya atmosferine yakarak yörüngede metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturduğuna dair yeni tahminlere dayanıyor.

Dr. Solter-Hunt, DailyMail.com sitesine yaptığı açıklamada, "Uzay endüstrisinden kaynaklanan metal tozu birikimi hakkında hiç kimse fazla araştırma yapmadı. Çok şaşırdım." dedi.

5 BİNDEN FAZLA STARLINK UYDUSU VAR

Gökbilimcilerin bu mart ayında yaptığı son tahmine göre şu anda yörüngede 5 bin 504 Starlink uydusu var. Bunların 5 bin 442 kadarı çalışır durumda. Geçtiğimiz günlerde 23 tane daha fırlatıldı. Ayrıca SpaceX'in alçak yörüngede 12 bin Starlink aracı konuşlandırma izni var ve buna ek olarak 30 bin tanesinin onayı için başvuruda bulundu.

Dr. Solter-Hunt yaşam döngülerinin sonunda bu uydulardan gelen parçacıkların, Dünya atmosferinin manyetik alanını bozabileceğine veya hapsedebileceğine inanıyor. Bunun ekstrem bir durum olduğunu belirtmesine rağmen, böyle bir yüklü metal tozu tabakasının Mars ve Merkür'ün eski kaderine benzer bir 'atmosferik sıyrılmaya' yol açabileceği belirtiliyor.

2012 yılında NASA'nın kuyruklu yıldız yakalayan Stardust uzay aracı araştırma ekibinde çalıştıktan sonra Dr. Solter-Hunt, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nda üç yıl görev aldı. Starlink'in yörünge ağının bulunduğu üst atmosfer bölgesi olan alçak Dünya yörüngesindeki plazma bulutlarının elektromanyetik davranışını inceledi. Şu anda uzay havasının havacılık endüstrisi üzerindeki etkisi konusunda danışmanlık yapıyor.