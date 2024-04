Oyuncular heyecanla bekliyordu, Blizzard dev projeyi iptal etti!

26 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:11

Her yıl Blizzard Entertainment tarafından düzenlenen dev oyun konferansı BlizzCon için kötü haber geldi. Warcraft ve Diablo gibi oyunların tanıtımı ve gelişimine dair bilgilerin aktarıldığı etkinliğin bu sene yapılmayacağı duyuruldu.

Blizzard, yaptığı açıklamada, "BlizzCon hepimiz için özel bir etkinlik olmayı sürdürüyor ve çoğunuzun bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz" derken, gelecekte konferansı tekrar düzenleyebileceklerini belirtti ancak net bir tarih paylaşmaktan kaçındı.

DIABLO İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ AÇIKLAYACAK

Firma, önümüzdeki birkaç ay içinde, World of Warcraft: The War Within ve Diablo IV'ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred dahil olmak üzere, bu yılın sonuna doğru yapacağı lansmanlarla ilgili ayrıntıları paylaşacağını söyledi.

Ayrıca, 2024 yılı boyunca Warcraft oyunlarındaki oyun içi kutlamalara ek olarak Warcraft'ın 30. yıl dönümünü anmak için birden fazla küresel, kişisel etkinlik yapılacağını belirten Blizzard, artık daha küçük çaplı etkinlikler düzenleyecek ve Gamescom gibi fuarlara katılacak.

İLK KEZ İPTAL EDİLMİYOR

BlizzCon etkinliği aslında uzun süredir çalkantılı bir süreçten geçiyor. Hatırlatmak gerekirse 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. 2021'de online olarak gerçekleştirilirken, sonraki yıl yine ara verildi ve 2023 yılına geldiğimizde yüz yüze yapılmıştı.