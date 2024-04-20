Hobi olarak başladı, teknolojik aletler yapıyor: 14 yaşındaki çocuktan gururlandıran başarı

20 Nisan 2024 17:17 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:17

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan Yeşilova Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, atık malzemelerden yaptığı robotik aletlerle büyük beğeni topladı.

12 YAŞINDAN BERİ ROBOTİK MALZEMELERLE UĞRAŞIYOR

12 yaşından beri robotik malzemelerle uğraştığını ifade eden Kaynak, ilk başlarda mekanik ve robotik bir şeyler yapmak istediğini ve gerçekten kendine inancının tam olduğunu belirtti.

İlk başlarda deneme olarak bir helikopter yaptığını ve deneyiminin başarılı geçtiğini anlatan Kaynak, ardından daha farklı şeyler denemek istediğini ve ilgisinin daha fazla artmaya başladığını belirterek şöyle dedi:

"Kendimi daha çok geliştirmek için belediye başkanımızdan tam destek aldım. Yardımları oldu. Govend (Halay) Dergisi de bu konuda bana imkanlar sundu. Buradan Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Govend Dergisi yetkililerine teşekkür ediyorum."

BELEDİYE BAŞKANI, DESTEK SÖZÜ VERDİ

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ise seçimden dolayı çok yoğun bir süreç geçirdiklerini hatırlatarak, "Bu süreç içerisinde yanımızdaki ve yöremizdeki güzellikleri görmek epey zor oldu. Ancak bir güzellik var ki görmemek, görememek imkansızdı. Aram Kaynak kardeşimizin bu çaba ve gayreti karşısında sessiz kalamazdık." dedi.

Derecik Belediyesi ve Govend Dergisi olarak Kaynak'ın maddi manevi destekçisi olacaklarını yineleyen Dinç, "Biz burada bunun için varız. Nice diyarlarda nice umutlar var. Umuyorum ki nerede bir umut varsa sesi duyulur ve gereken neyse yapılır." diye konuştu.

Dinç sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Derecik Belediyesi ve Govend Dergisi olarak ayrıca şahsım adına başta Aram Kaynak kardeşimiz olmak üzere ümitvar olmamızı sağlayan herkese destek çıkacağımızın sözünü veriyoruz."