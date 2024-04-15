Huawei P serisi kaldırılıyor: Yerine geçecek isim açıklandı

15 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:27

Huawei P serisi 2012 yılından beri varlığını sürdürüyordu. İlk olarak 'Ascend P1' isimli modelle birlikte tanıştığımız seri, son olarak ise 2023 yılında tanıtılan P60 ailesiyle kullanıcıları karşısına çıkmıştı.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, şirketin Weibo hesabından paylaşılan bir videoda, Huawei P serisinin artık 'Huawei Pura' olarak hayatına devam edeceğini açıkladı.

HUAWEI PURA 70 SERİSİ GELİYOR

Huawei P60 serisinin halefi olarak piyasaya sürülecek P70 serisi bir süredir sızıntı haberleriyle gündemdeydi. Açıklanan bu isim değişikliği ile birlikte resmi olmasa da yeni akıllı telefonların "Huawei Pura 70" ismiyle satışa çıkacakları tahmin ediliyor.

Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört modelden oluşacağı söylenen seride, en düşük olarak 12 GB RAM ve 512 GB yerleşik depolama alanı bulunması bekleniyor. Tüketicilerin tercih edebileceği en yüksek değerler ise 16 GB RAM + 1 TB depolama olacak.

RENK SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

Kaynaklara göre Pura 70 buz kristali mavisi, tüy siyahı, kar beyazı ve sakura gül kırmızı renklerinde mevcut olacak. Pro ise kar beyazı, mor ve tüy siyahı seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Pro+ modelini tercih edecek kullanıcılar, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla birlikte 16 GB RAM seçeneğine sahip olacaklar. Bu modelin renk özellikleri gümüş, beyaz ve siyah olarak açıklandı.

Fotoğraf: Huawei P60

En üst seviyedeki model olan Pura 70 Ultra, diğerlerinden farklı olarak seramik kaplamalı beyaz ve siyah renklerinde piyasaya sunulacak ve 16 GB RAM + 1 TB depolama alanını tüketicilerle buluşturacak.

Çok fazla olmasa da, resmi Huawei duyuru videosu arka kamera tasarımına dair bir fikir verdi. Daha önceki sızıntılara paralel olarak Pura 70 serisinde "bir büyük, iki küçük" kamera ve bir LED flaştan oluşan bir kurulumu barındıran üçgen bir kamera adası yer alacak gibi duruyor.