Huawei Pura 70 serisi resmen tanıtıldı: Kirin 9010, HarmonyOS 4.2 ve dahası...

18 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:33

Huawei, fotoğrafçılığı merkeze alan P serisini başlatan telefon Ascend P1'in piyasaya sürülmesinin 12. yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda şirket, resmi olarak Pura 70 olarak adlandırılan en yeni P70 serisini uzun bekleyişin ardından piyasaya sürdü.

Dört modelden oluşan yeni akıllı telefon serisi, Pura 70 ile başlıyor. Ardından Pura 70 Pro, Pro+ ve hepsinin üstünde olan Pura 70 Ultra yer alıyor. Modellerin ortak noktası, üçgen şeklinde tasarlanmış bir kamera adasına ve Huawei tarafından üretilen Kirin 9010 işlemcisine sahip olmaları.

KIRIN 9010 NASIL BİR İŞLEMCİ?

Şirket resmi olarak yonga setleri hakkında yorum yapmayı reddetse de tek bir 2,3 GHz ana çekirdeğe, üç adet 2,18 GHz güçlü çekirdeğe ve dört adet 1,55 GHz verimlilik birimine sahip sekiz çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte P (artık Pura) serisine ilk kez bir Ultra cihazı eklendiğini belirtmekte fayda var. Pura 70 Ultra ve diğer üç model hakkındaki ayrıntıları öğrenmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HUAWEI PURA 70 ÖZELLİKLERİ

Huawei Pura 70 yalnızca 157,6 mm boyunda olup neredeyse üç yıldaki en kısa, katlanabilir formda olmayan Huawei amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor.

120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 2.760 x 1.256 piksel çözünürlüğe sahip 6,6 inç LTPO OLED ekranla kutudan çıkan akıllı telefon, panelini "Kunlun Glass" özelliğiyle koruyor. 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla birlikte geliyor. SD kart özelliği ise bulunmuyor.

Pura 70, arka tarafında 50 Megapiksel (f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip) ana kamera barındırıyor. Buna 13 Megapiksel ultra geniş kamera (f/2.2) ile birlikte 5x zoom yapabilen 12 Megapiksel telefoto lens (f/3.4) eşlik ediyor.

Huawei, Pura 70'i 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh pil ile donattı ve iyi haber şu ki, gerekli Huawei SuperCharge adaptörü kutudan çıkıyor. Yani ekstra satın almıyorsunuz. Ayrıca telefon HarmonyOS 4.2 işletim sistemi çalıştırıyor.

HUAWEI PURA 70 FİYATI NE KADAR?

Huawei Pura 70'in 12 GB RAM + 256 GB yerleşik depolama alanı sunan temel modeli 760 dolar. Kullanıcılar en yüksekteki modeli 1 TB depolama alanı seçeneğiyle birlikte 965 dolara satın alabilecek. Renk seçenekleri ise kırmızı, mavi, siyah ve beyaz olarak açıklandı.

HUAWEI PURA 70 PRO VE PURA 70 PRO+ ÖZELLİKLERİ

Huawei Pura 70 Pro ve 70 Pro+, teknik özellikler ve tasarım bakımından neredeyse aynı. En büyük fark arka panelin görünümünde. İkinci fark ise, Plus'ın 16 GB RAM'e sahip olması, normal Pro'nun ise 12 GB ile yetinmesi olarak belirtildi. Geriye kalan bütün detaylar (ekran, kamera, pil vs.) aynı oluyor.

Her iki akıllı telefonun da teknik özellikleri şöyle:

Ekran: 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM

6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 12 GB (16 GB sadece Pro+'ta)

12 GB (16 GB sadece Pro+'ta) Depolama: 256-512-1024 GB (256 sadece Pro'da)

256-512-1024 GB (256 sadece Pro'da) Ön Kamera: 13 MP (f/2.4)

13 MP (f/2.4) Arka Kamera: 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS

50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS Batarya: 5.050 mAh (100W)

5.050 mAh (100W) İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2

HarmonyOS 4.2 Boyutlar: 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm

162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Ağırlık: 220 gram

Fiyatlara gelecek olursak; Huawei Pura 70 Pro+; 16 GB RAM + 512 GB depolama için 1.105 dolar, 16 GB RAM + 1 TB depolama için 1.245 dolar fiyat etiketlerine sahip. Pura 70 Pro; 12 GB RAM + 256 GB depolama için 900 dolar, 512 GB depolama için 970 dolar, 1 TB depolama için 1.105 dolar olarak açıklandı.

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ: PURA 70 ULTRA NELER SUNUYOR?

Serideki en güçlü akıllı telefon olarak bizleri karşılayan Pura 70 Ultra, XMAGE kamera sistemiyle donatıldı. 50 Megapiksel çözünürlükteki 1 inç kamera sensörü, genişleyebiliyor ve büzülebiliyor, mekanik olarak dönen bir teleskopik mercek yapısıyla kullanıcılarına hizmet veriyor.

Yine 50 Megapiksel çözünürlükte olan telefoto lens, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteği sunuyor ve 3,5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Bir de 40 Megapiksel (13mm, f/2.2 diyafram açıklığı) ultra geniş açılı lense yer veriliyor.

Huawei Pura 70 Ultra'nın teknik özellikleri şöyle:

Ekran: 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM

6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512-1024 GB

512-1024 GB Ön Kamera: 13 MP (f/2.4)

13 MP (f/2.4) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS

50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS Batarya: 5.200 mAh (100W)

5.200 mAh (100W) İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2

HarmonyOS 4.2 Boyutlar: 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm

162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Ağırlık: 226 gram

HUAWEI PURA 70 ULTRA FİYATI

Pura 70 Ultra, serinin en güçlü modeli olarak haliyle en pahalı ismi. 16 GB + 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.380 dolar olan akıllı telefonun 1 TB depolama seçeneğini isteyenlerin ekstra 140 dolar daha ödemesi gerekiyor.