İki yeni seçenek geliyor: iPhone 16 Plus'ın renkleri sızdırıldı

12 Nisan 2024 15:43 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:44

Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği tanıtım etkinliğiyle birlikte satışa sunacağı iPhonen 16 ailesinden heyecan uyandıran bir sızıntı geldi. Şu ana kadar hemen hemen birçok özelliği ortaya çıkan yeni üst seviye akıllı telefonların renk seçenekleri ortaya çıktı.

MOR VE BEYAZ EKLENECEK

Raporlarda aktarıldığı kadarıyla iPhone 16 Plus modeli mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah, mor ve beyaz renk seçenekleriyle beraber raflardaki yerini alacak. Fakat standart iPhone 16 için de aynı renklerin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Halihazırda iPhone 15 Plus mavi, pembe, sarı, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Apple bu renkler arasına iki tane daha ekleyerek kullanıcılara kendi zevklerine göre telefonunu özelleştirebileceği yeni yollar sunmuş olacak.

X'te "Apple Hub" isimli bir kullanıcı, iPhone 16 Plus'ın yeni renklerle nasıl görüneceğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

IPHONE 16 SERİSİNİN BATARYA KAPASİTELERİ

Bir Çinli kaynağa göre 2024 iPhone 16 serisi aşağıdaki pil kapasitelerine sahip olacak (karşılaştırılabilir iPhone 15 modelinin rakamı ve kapasitedeki artış veya azalma yüzdesi parantez içinde verilmiştir):