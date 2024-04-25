İkinci KAAN müjdesi! Hazırlıklar sürüyor, tarih verildi

25 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:36

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli Muharip Uçak KAAN teknik olarak her gün biraz daha hızlanarak yeni üretimlere kapı aralıyor.

İKİNCİ UÇUŞA HAZIRLANIYOR

Türk havacılığının 'çılgın projesi' olarak görülen 5. nesil uçak, göklerle buluşmasının ardından ikinci uçuşuna hazırlanıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenleri ise KAAN'ın ikinci prototipinde son aşamaya geldi. Havacılık projelerine ilişkin kulis bilgileriyle tanınan sosyal medya hesabı Avionot, ikinci KAAN uçağının montajında sona yaklaşıldığını duyurdu.

TEMMUZ YA DA HAZİRAN

TUSAŞ kaynaklarının, ikinci prototipe F110 motor entegrasyonu sonrası KAAN'ın haziran ya da temmuz ayında tamamıyla hazır duruma geleceğini söyledikleri ifade ediliyor.

İkinci prototipin tamamlanmasının ardından KAAN'ın uçuş testleri iki uçakla birlikte daha hızlı ilerleyecek. Hemen ardından üçüncü prototipin yapımına geçilecek.

YENİ TASARIMDA BOYU BİRAZ DAHA KISA

KAAN'ın ikinci prototipte bir miktar kısalacağı ve boyunun 21 metreden biraz daha az olacağı ifade ediliyor.

Savunma havacılık uzmanı Tolga Özbek, TUSAŞ kaynaklarından aldığı bilgiyi aktararak KAAN'ın yeni tasarımında bir dizi yapısal değişikliğe gidildiğini ve boyutunun çok az da olsa küçültüldüğünü söylemişti. Özbek'e göre, KAAN'ın burun kısmında da tasarım değişikliği bekleniyor.

Söz konusu değişimler Milli Muharip Uçak KAAN'ın konsept tasarımını etkilemiyor. Türkiye'yi 5. nesil uçağa sahip dünyanın 4. ülkesi yapan KAAN, ikinci ve üçüncü prototipin ardından gelişimini daha hızlı biçimde sürdürecek.

Deneyimli pilot Barbaros Demirbaş komutasında ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştiren KAAN, 8 bin feet yükseklikte 230 knot hıza ulaşmıştı. Uçağın yeni prototiplerinin giderek daha hızlı seyir testleri yapması ve nihayetinde hedeflenen 1,8 ilâ 2,2 Mach arasında hızlara ulaşması bekleniyor.