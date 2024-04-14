İnsansız Hava Araçları (İHA) tanımı, tarihi

14 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:01

İHA'lar, modern savaş alanlarında önemli bir rol oynayan ve giderek daha fazla kullanılan teknolojik araçlardır. Peki, İHA'lar nedir ve hangi ülkeler bu teknolojiyi kullanıyor?

KAMİKAZE İHA NEDİR?

Ucuz ve Etkili Araçlar: Kamikaze İHA'lar, nispeten ucuz ve etkili araçlar olarak kabul edilirler. Fırlatma rafından ateşlenerek yer hedeflerine saldırı yapmak ve hava savunmalarından kaçmak için tasarlanmışlardır.

TÜRKİYE'DE İLK İHA'YI KİM YAPTI?

Askeri Amaçlı Gelişim: Türkiye'de İHA teknolojisinin gelişimi askeri amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan ilk İHA, 1989 yılında Meggitt firması tarafından üretilmiş olan Banshee sistemidir.

İHA'LARIN TARİHİ

İlk İHA'lar, A. M. Low tarafından 1916 yılında geliştirilmiştir. İHA teknolojisi 1980'li ve 1990'lı yıllarda olgunlaşmış ve küçültülmüş, özellikle Amerikan askeri çevrelerin ilgisini çekmeye başlamıştır. günümüzde keşif ve gözetleme amaçlı kullanıldığı gibi silahlandırılmış modelleri de mevcuttur.