Instagram, Facebook ve WhatsApp'a yapay zeka dopingi: Meta AI ücretsiz kullanıma sunuldu

19 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:18

Yapay zeka sektöründe yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Meta, yapay zekalı kişisel asistan platformu Meta AI'yı kullanıma açtı. Ücretsiz olarak WhatsApp, Instagram, Facebook ve mesajlaşma uygulaması Messenger'da kullanılabiliyor.

Meta AI ilk olarak geçen yıl düzenlenen Meta Connect etkinliğinde şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklanmıştı. Şimdiye kadar yalnızca ABD'de kullanılabiliyordu. Listeye yeni ülkeler eklendi:

Avustralya

Kanada

Gana

Jamaika

Malavi

Yeni Zelanda

Nijerya

Pakistan

Singapur

Güney Afrika

Uganda

Zambiya

Zimbabve

META AI KULLANMASI ÜCRETSİZ

ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi üretken yapay zeka sohbet robotlarının aksine Meta AI'nın ücretli bir sürümü bulunmuyor. En azından şimdilik.

WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger uygulamalarındaki arama bölümünden kullanılabilen Meta AI, kullanıcılara günlük belirli işlerinde yardımcı olması için tasarlandı.

META AI NELER YAPABİLİYOR?

Örneğin arkadaşlarınızla bir akşam yemeğinde buluşmayı mı planladınız? Meta AI'ya en yakın çevredeki kebapçıların yerlerini sorabilirsiniz. Veya toplu halde sinemaya mı gitmeyi düşünüyorsunuz? İzlemek istediğiniz filmin hangi tarihte vizyona gireceğini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca uygulamalar arasında geçiş yapmadan web üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişebilirsiniz. Diyelim ki Messenger'da grup sohbetinizde kayak gezisi planlıyorsunuz. Arama butonunu kullanarak Uludağ'a ya da başka bir yere uçuş bulmasını isteyebilirsiniz.

FOTOĞRAF DA ÜRETEBİLİYOR

Meta AI'nın bir diğer özelliği de fotoğraf üretebiliyor oluşu. Aramaya "/imagine" parametresini ekleyip ardından hayalinizdeki fotoğrafı birkaç kelime ile tanımladığınızda sizin için üretebiliyor. Örneğin "/imagine a snow white dog" (bir kar beyazı köpek hayal et) gibi bir komut verebilirsiniz.

Facebook'ta dolaşırken de Meta AI'ya erişebilirsiniz. Mesela hoşunuza giden bir gönderiyle mi karşılaştınız? Daha fazla bilgi edinmek için yapay zekaya danışabilirsiniz (kuzey ışıkları yılın hangi zamanında ve nerede görünür gibi).

İnternet tarayıcısından meta.ai sitesinde de kullanılabilen Meta AI, henüz Türkiye'de kullanıma açılmadığından bu özellikler ülkemizde erişilebilir değil.

LLAMA 3 TANITILDI

Meta AI'ya ek olarak yeni büyük dil modeli (LLM) Llama 3 de piyasaya sürüldü. Hem 8 hem de 70 milyar parametre yer alan iki versiyon bulunuyor.

Endüstri standartlarındaki testlerde modelin üst seviye performans gösterdiği ve ileri seviye mantık yürütme gibi kabiliyetlere sahip olduğunu belirtilen model, desteklediği parametreler sayesinde çok sayıda kullanım senaryosunun altından rahatça kalkabiliyor.