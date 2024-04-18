Instagram rakibi Tiktok Notes Türkiye'de henüz yayınlanmadı

18 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:03

TikTok, dünya çapında ilgi gören bir sosyal medya platformu olarak adını duyurmuştu. Şimdi ise, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a rakip olabilecek bir uygulama ile geliyor. Detaylar haberimizde!

TikTok Notes adını taşıyan bu yeni uygulama, kullanıcıların fotoğraflarını ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlıyor. Ancak, Türkiye'de henüz yayınlanmış değil.

TikTok Notes adı verilen bu yeni uygulama, Avustralya ve Kanada'da sessizce testlere başladı.

Platform, içerik oluşturucular için fotoğraflara başlık ekleyerek anlatımlarını zenginleştirme imkanı sunuyor.

TikTok'un bu yeni hamlesi, sosyal medya dünyasında heyecan getirirken, Türkiye'deki kullanıcılar ise Notes'u merakla bekliyor.