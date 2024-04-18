Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Instagram rakibi Tiktok Notes Türkiye'de henüz yayınlanmadı
18 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:03

Instagram rakibi Tiktok Notes Türkiye'de henüz yayınlanmadı

Çinli sosyal medya devi TikTok, yeni uygulaması TikTok Notes ile Instagram'a rakip olmaya hazırlanıyor. Ancak, Notes Türkiye'de henüz kullanıma sunulmadı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Instagram rakibi Tiktok Notes Türkiye&#039;de henüz yayınlanmadı

TikTok, dünya çapında ilgi gören bir sosyal medya platformu olarak adını duyurmuştu. Şimdi ise, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a rakip olabilecek bir uygulama ile geliyor. Detaylar haberimizde!

TikTok Notes adını taşıyan bu yeni uygulama, kullanıcıların fotoğraflarını ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlıyor. Ancak, Türkiye'de henüz yayınlanmış değil.

TikTok Notes adı verilen bu yeni uygulama, Avustralya ve Kanada'da sessizce testlere başladı.

Instagram rakibi Tiktok Notes Türkiye'de henüz yayınlanmadı - 1. Resim

Platform, içerik oluşturucular için fotoğraflara başlık ekleyerek anlatımlarını zenginleştirme imkanı sunuyor.

TikTok'un bu yeni hamlesi, sosyal medya dünyasında heyecan getirirken, Türkiye'deki kullanıcılar ise Notes'u merakla bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...