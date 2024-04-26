Instagram'ın yeni mesajlaşma baloncuk özelliğinin 2024'te yayınlanması bekleniyor

26 Nisan 2024 18:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:12

Instagram, sosyal medya deneyimini daha da geliştirmek için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların profil sayfalarında daha hızlı mesajlaşmalarını sağlayacak bir araç sunmayı amaçlıyor. Detaylar haberimizde!

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni mesajlaşma özelliği, kullanıcıların profillerine arama çubuğu benzeri bir mesaj yazma çubuğu ekleyecek.

Bu sayede kullanıcılar, bir profili ziyaret ettiklerinde hızlıca mesaj gönderebilecekler.

Instagram'ın en son sürümünde, bir kullanıcının profiline girildiğinde "Takiptesin" ve "Mesaj" seçenekleri bulunuyor.

Ancak yeni özellik ile, bu kısmı tamamen değiştiriyor.

Profilin altında mesaj gönderme işlevini hızlandıracak bir baloncuk olacak.

Özelliğin 2024 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.