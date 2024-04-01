Instagram Reels için yeni özellik geliyor

01 Nisan 2024 13:49 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:54

Dünyaca popüler uygulama Meta’nın sahip olduğu Instagram, kullanıcılarına yepyeni bir özellik sunmak için çalışıyor. Instagram, Reels videolarının akışı için iki kullanıcının ilgi alanlarını birleştirmeyi planlıyor.

REELS VİDEOLARDA YENİ DÖNEM

Birbirinizle paylaştığınız videolara ve bireysel ilgi alanlarına göre size ve arkadaşınıza aynı Reels videoları önerecek özellik test ediliyor. Platform, Blend ismini verdiği bu özelliğin nasıl çalışacağı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

DM YERİNE GEÇECEK

Instagram kullanıcılarından birinin beğendiği bir videoyu bulup diğerine DM atması yerine, direk öneri ve video sayfasında görülecek.

Öte yandan kullanıcıların birbirine mesaj atmasını azaltacağı için Instagram bu özelliği yayınlamaktan vazgeçebilir. TikTok'ta bu tür bir özellik bulunmuyor; dolayısıyla Blend, kısa videoları birlikte izlemeyi seven kişiler söz konusu olduğunda Instagram'a avantaj sağlayabilir. Bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğunu ise testlerin sonuçları belirleyecek.