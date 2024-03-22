iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemeleri çıktı: iPhone ve iPad'lere gelen yenilikler

22 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:49

Apple dün akşam iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemlerine yönelik küçük güncellemeler olan iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 sürümlerini yayınladı.

Yeni yazılım, Apple'ın Avrupa Birliği'ndeki uygulama değişiklikleri, yeni emojiler ve daha fazlasını içeren iOS 17.4 ve iPadOS 17.4'ü piyasaya sürmesinden birkaç hafta sonra geldi.

QR KOD OKUMAMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bir Apple Destek belgesine göre, iOS 17.4'teki bir hata, 6. nesil iPad, 7. nesil ‌iPad‌, 10.5 inç iPad Pro ve ikinci nesil 12.9 inç ‌iPad Pro‌ modellerinde kamera uygulamasının QR kodları taramasını engelliyordu. Apple, iPadOS 17.4.1 ile bu sorunu çözüme kavuşturduğunu açıkladı.

iPadOS 17.4.1'den önce Apple, iPad kullanıcılarının Kamera uygulaması ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla QR kodlarını tarayamamasını ve Kontrol Merkezi'ndeki Kod Tarayıcı işlevini kullanmasını öneriyordu.

Öte yandan iOS 17.4.1 güncellemesinin spesifik olarak hangi probleme çözüm getirdiği belli değil. Apple bu sürümle alakalı olarak "Bu güncelleme, önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunar. Tüm kullanıcılara önerilir." ifadesini kullanmakla yetiniyor.

ESKİ İPHONE'LARA DA GÜNCELLEME ÇIKTI

iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1, uygun iPhone ve iPad'lere Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek kablosuz olarak indirilebilir. Bu arada Apple, hâlâ iOS 16 kullanan müşteriler için bir iOS 16.7.7 güvenlik güncellemesi de yayınlamış durumda.