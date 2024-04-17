iOS 17.5 beta 2 yayınlandı! iPhone'a uygulama indirmede yeni seçenek açıldı

17 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:16

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Nisan ayı başında iOS 17.5'in ilk beta sürümünü yayınlayan Apple, bugün de iOS 17.5 beta 2 güncellemesini sundu. iPhone için hazırlanan güncellemeleri önceden denemek isteyen geliştiricilere hitap eden yeni sürüm, mobil uygulama yüklemede yeni bir bir dönemi başlattı.

IOS 17.5 BETA 2, İNTERNETTEN UYGULAMA İNDİRME ÖZELLİĞİNİ AÇTI

Apple'ın iOS 17.5 güncellemesini genel kullanıma açmasıyla birlikte iPhone kullanıcılarının, App Store veya başka bir uygulama marketi yerine doğrudan internet üzerinden uygulama yükleyebilecekleri bir özelliğe kavuşacakları duyurulmuştu.

Bu özelliği genel kullanıma açmadan önce sınırlı sayıda kullanıcı grubuyla test etmeye karar veren Apple, iOS 17.5 beta 2 sürümüyle beraber devreye aldı.

'Web üzerinden uygulama indirme' özelliği sayesinde, kullanıcılar geliştirici izin verdiği takdirde istediği bir uygulamayı doğrudan geliştiricinin internet sitesinden yükleyebilecek. Böylelikle herhangi bir dijital markete girip burada oturum açma ihtiyaçları ortadan kalkacak.

GELİŞTİRİCİLERİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde iPhone kullanıcılarının faydalanabileceği özellik, uygulama geliştiricilerinin Apple'ın belirli şartlarını karşılamaları koşuluyla çalışacak. Bu şartlar şöyle:

Bir önceki yılda AB'de bir milyon veya daha fazla "ilk" yükleme oranına sahip bir uygulama internetten indirilebilecek

Geliştirici, iki veya daha uzun bir süre boyunca Apple Developer Programı'na üye olmak zorunda

Bu şartları karşılayan geliştiriciler, bir API yardımıyla web tabanlı uygulama indirmelerini aktif edebilecek. Ayrıca web üzerinden indirilen uygulamalar, standart uygulamalar gibi yedeklenebilir, geri yüklenebilir ve güncellenebilir bir yapıda olmaya devam edecek.

KULLANICI AÇIK İZİN VERECEK

Bir uygulamayı yüklemek için internet sitesini ziyaret ettiğinizde, söz konusu geliştiricinin akıllı telefonunuza uygulama yükleyebilmesi için Ayarlar'dan izin vermeniz gerekecek. Sistem sayfasında uygulama adı, geliştirici adı, uygulama açıklaması, ekran görüntüleri ve daha fazlasını göreceksiniz.

Geliştiriciler yalnızca geliştirici hesaplarından uygulama sunabilir ve kullanıcıların verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olabilmesi için şeffaf veri toplama politikaları yayınlamaları gerekir. "App Store" dışında dağıtılan uygulamaların müşteri desteği, geri ödeme sağlaması ve uygulamaları yönetmeye yönelik bir yol sunması da zorunlu.