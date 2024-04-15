iOS 18'in yapay zeka özelliğinden yeni bilgi geldi

15 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:32

Windows 11, Apple'da yıllardır var olan bir özelliği alıyor

Windows 11, Apple'da yıllardır var olan bir özelliği alıyor

Filistin destekçisi çalışanını kovmuştu! En çok satan markalarda 'Apple' şoku!

Filistin destekçisi çalışanını kovmuştu! En çok satan markalarda 'Apple' şoku!

iOS 18 işletim sistemi, sistem düzeyinde yapay zeka ile ilgili bir dizi yeni özelliğe ev sahipliği yapacak olması sebebiyle Apple'ın iPhone için en büyük güncellemesi olacak.

Bununla birlikte iPhone'un üretken yapay zekadan nasıl yararlanabileceğini ve bunun Siri ve Spotlight Arama'ya ne gibi ilerlemeler getirebileceğini gösteren çok sayıda rapor var. Şirket, teknolojiyi iPhone'un eski ve yeni modellerine taşıma çabalarını kademeli olarak genişletirken, önde gelen bir analist, yapay zeka özelliklerinin nasıl çalışacağını detaylandırdı.

YAPAY ZEKA, IOS 18'DE NASIL ÇALIŞACAK?

Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman, son yayımlanan Power On bülteninin soru-cevap bölümünde, Apple'ın iPhone'da sunacağı ilk yapay zeka özelliklerinin bulut sunucularına dayanmayacağını ve doğrudan yerel olarak cihaz üzerinde çalışacağını iddia etti.

Apple, 10 Haziran'da WWDC24 etkinliğini düzenleyecek ve iOS 18, watchOS 11, macOS 15 ve ek yazılım güncellemelerini bir sürü yeni yapay zeka entegrasyonuyla geliştiricilere ve kullanıcılarına duyuracak.

ESKİ IPHONE MODELLERİNE MÜJDE VERDİ

Ayrıca iOS 18'deki yapay zeka özelliklerinin ilk dalgasının yalnızca iPhone'daki yazılım tarafından yönetileceği, bunun da iPhone 15 serisinin ve daha eski uyumlu modellerin yeni teknolojiyi herhangi bir donanım kısıtlaması olmaksızın kullanabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Ancak Apple, iPhone 16 serisini daha güçlü bir Neural Engine yani yapay zeka motoru ile piyasaya sunacağından, iOS 18'in yakında çıkacak YZ yetenekleri için yeni çipe güvenildiği tahmin ediliyor.

Haziran ayındaki WWDC'den Eylül ayındaki iPhone 16 serisinin lansmanına kadar geliştiriciler, yeni teknolojiyi ve bunun daha derin entegrasyonla nasıl daha da geliştirilebileceğini test etmek için yeterli zamana sahip olacak.