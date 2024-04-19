iPhone 16 serisinin 10 Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor

19 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:05

Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 16'nın tanıtım tarihi belirlendi. Peki, iPhone 16 serisi ne zaman tanıtılacak ve hangi modelleri içerecek?

iPhone 16 serisinin tanıtımının, 10 Eylül 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.

Ancak modellerin satışa sunulma tarihi ülkeden ülkeye değişebilir.

Apple'ın bu sene "iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Ultra" olmak üzere tam beş farklı modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatlarının iPhone 16 için 799 Dolar, iPhone 16 Plus için 899 Dolar, iPhone 16 Pro için 999 Dolar ve iPhone 16 Pro Max için 1.199 Dolar olması bekleniyor.