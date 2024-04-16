iPhone kullanıcıları dikkat! Kripto hesabı varsa kapatılması uyarısı yapıldı

16 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:50

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Kripto para dünyasında önde gelen cüzdanlardan bir tanesi olan Trust Wallet, Apple kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulundu. X hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, iPhone akıllı telefonlardaki "iMessage uygulamasını" kapatmalarını tavsiye etti.

Dark Web'de iMessage'ı hedef alan, yüksek riskli bir "sıfırıncı gün" (zero-day) açığına yönelik güvenilir istihbarata sahip olduğunu iddia eden Trust Wallet, söz konusu saldırının nasıl gerçekleşeceğini şöyle anlattı:

"Bu, herhangi bir bağlantıya tıklamadan iPhone'unuza sızabilir. Yüksek değerli hedefler (seçilmesi) muhtemel. Her kullanım tespit edilme riskini artırır."

"APPLE YAMAYANA KADAR GÜVENDE DEĞİLSİNİZ"

Bahse konu olan iMessage açığına karşı korunabilmek için iMessage'ın en kısa sürede devre dışı bırakılması gerektiğini ifade eden Trust Wallet, Apple sorunu düzeltene kadar bu şekilde kalacağı bilgisini paylaştı:

"Ayarlar -> Mesajlar -> iMessage'ı Kapat'a gidin. Apple bir güvenlik yaması yayımlayana kadar bu önlemi alın. Önceliğimiz sizin güvenliğinizdir."

IMESSAGE NASIL KAPATILIR?

iMessage özelliğini kapatabilmek için, iPhone'daki Ayarlar uygulamasını açıp "Mesajlar" bölümüne girmek gerekiyor. Burada "iMessage" anahtarını pasif hale getirdiğinizde özelliği artık kullanamaz hale geliyorsunuz.

iMessage'yi tamamen kapatmak istemeyenler, Mesajlar'daki "Gönder ve Al" k₺ısmı üzerinden iMessage'da e-posta adreslerini mi yoksa telefon numarasını mı kullanmak istediğini belirleyebilirler. Bununla birlikte iMessage kapatıldığında FaceTime'ın açık kalmaya devam ettiğini belirtelim.

Peki iMessage kapatıldığında ne olur? Geleneksel SMS yöntemiyle mesajlaşmaya devam edersiniz. Diğer Apple kullanıcılarına internet üzerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar ile ses dosyaları gönderemezsiniz.

Öte yandan söz konusu güvenlik açığının Apple tarafından doğrulanmadığını da dipnot olarak eklemekte fayda var.