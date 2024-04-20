iPhone'da klasik PlayStation oyunları oynanabilecek

20 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:02

Apple, bu ayın başlarında, iOS ve tvOS dahil olmak üzere platformları için retro oyun konsolu emülatör uygulamalarına izin veren App Store yönergelerinde yaptığı değişiklikle herkesi şaşırttı.

Delta'nın başarısının ardından Provenance isimli çoklu emülatörün arkasındaki geliştiriciler, uygulamayı yakında App Store'da yayınlayacaklarını ve PlayStation oyunlarını iPhone ve iPad kullanıcılarına sunacaklarını doğruladılar.

PROVENANCE İLE PS OYUNLARI IPHONE'A GELİYOR

Tanıdık olmayanlar için Provenance, AltStore ve diğer sideloading yöntemleri aracılığıyla mevcut olan bir oyun emülatörü. Şu anda App Store'da mevcut olan Riley Testut Delta'ya benzer şekilde NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo'nun klasik konsollarının çoğunu taklit edebiliyor Ayrıca Atari, Sega ve PlayStation oyunlarıyla da çalışıyor.

Provenance proje lideri Joseph Mattiello, iMore.com sitesine bir açıklama yaparak haberi doğruladı. Öte yandan Apple oyun emülatörlerine izin verse de App Store'un katı kuralları hala devam ediyor. Bu nedenle Mattiello, ekibin emülatörü App Store incelemesine göndermeden önce tüm yönergeleri araştırmasının gerekeceğini söyledi.

İlk kez PlayStation oyunlarını iOS'ta sideloading işlemine gerek duymadan çalıştırma fırsatına sahip olacak kullanıcılar için önemli olan bu gelişmenin yanında Provenance'ın gelecekte SEGA Dreamcast ve Sony PlayStation 2 oyunlarını destekleyeceği de açıklandı.