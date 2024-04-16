İsviçre medyası, 'Türk Tesla'sı' Togg'u inceledi: 'Sürüş ve şarj performansı etkileyici'

16 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:39

Yıl sonuna doğru Avrupa pazarında yollara çıkmaya hazırlanan Togg, Alman medyasının ardından şimdi de İsviçre basınında büyük ses getirdi. Ülkenin ulusal çapta yayın yapan gazetesi Blick, "Türk Tesla'sı" benzetmesi yaptığı T10X modeline övgüde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN PRESTİJ OBJESİ HALİNE GELİYOR"

Blick, "Türkiye'nin prestij objesi haline geliyor" değerlendirmesinde bulunduğu Togg T10X modeliyle yaptığı test sürüşünün sonuçlarına yer verdiği haberinde, araçla ilgili şöyle dedi:

"Elektrikli crossover, yapay zekanın radyo çalma listeleri bile oluşturduğu dijital ekosistemiyle etkileyici ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyicidir."

"COVID-19'U YARA ALMADAN ATLATTI"

Haberinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) 2018 yılında kurulduğunu hatırlatan Blick, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'a özel olarak ilgi gösterdiğini ve Türkiye'nin projeye çok büyük finansal destekte bulunduğu bilgisini paylaştı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a da değinen gazete, Karakaş'ın 20 yıldan fazla bir süredir Almanya'da Bosch firmasında çalışan ve şirketin Asya'daki operasyonlarından sorumlu olan deneyimli bir yönetici olduğunu belirterek şu bilgiiyi paylaştı:

"Togg T10X elektrikli crossover'ın kokpitine baktığımızda bunun ne anlama geldiğini görüyoruz: Ön koltuklardan, tüm gösterge paneli boyunca soldan sağa uzanan ön ekranın tamamına bakıyoruz. Togg, Apple veya Google'a güvenmek yerine bir uygulama mağazası da içeren kendi işletim sistemini geliştirdi."

YOLCU KOLTUĞUNA VURGU YAPTI

Blick gazetesi, Togg'un yolcu kabinini ikinci bir oturma odası olarak tanımladığını ve bilgi-eğlence sistemini de buna göre tasarladığını aktardığı haberinde, "Bu amaçla Türk otomobil üreticisi, sistem üzerinden uçak biletleri de sipariş edilebilen Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere ülke ekonomisinin hemen tüm sektörlerinden önemli oyuncuları bünyesine kattı." diye yazdı.

ALMANYA'DA TOGG DENEYİM MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Togg'un sürüş yetenekleri ve donanım özellikleri hakkında da bilgi verdiği haberinde Blick gazetesi, Münih, Berlin ve Hamburg gibi büyük şehirlerde Togg deneyim merkezi oluşturulacağını belirtti ve 2032 yılına kadar 1 milyon adet Togg'un Avrupa yollarında olmasının beklendiğini aktardı.