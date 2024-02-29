KAAN, F-35'ten daha değerli asıl rakibiyle karşılaştırıldı! Yerli motor geldiğinde bambaşka olacak

29 Şubat 2024 11:20 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:21

Dünyada 5. Nesil savaş uçaklarında ABD, Rusya ve Çin rekabeti öne çıkıyor. Avrupa ise uluslararası projelerde Rafale ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını sergilerken 5 ile 6. Nesil savaş uçaklarını tartışmaya başladı. Türkiye yüksek teknolojiye sahip savaş uçakları, uzaktan kumandalı ve otonom sistemler, silahlar ile gerekli sensör ve sistemleri geliştirip entegre edebilen savunma yeteneğiyle uluslararası pazarda dikkat çekiyor. İHA/SİHA’lardan sonra son olarak 5. Nesil KAAN’ın uçuşu sürpriz bir çıkış oldu.

KAAN VE F-22 RAPTOR

S-400 alımı sebep gösterilerek F-35 programından çıkarılan Türkiye, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ve 5. Nesil savaş uçağı KAAN testleriyle ABD’nin beklemediği hamlelere imza attı. Alternatif Havacılık Dergisi Hush-Kit, ABD’nin hiçbir ülkede boy göstermesini istemediği F-22 Raptor’ları gündemine alarak KAAN ile karşılaştırdı. Analizde iki savaş uçağıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Uçakların sürdürülebilir dönüş hızı, anlık dönüş hızı, maksimum hız, hava üstünlüğü gibi özellikleri ön plana çıkarılarak analiz kaleme alındı. Düşman bölgesinde menzil (WVR) savaşı veya hayatta kalmak için aşırı manevralara ihtiyaç duyulabilmesi sonrasında füze saldırısı bir uçak için önemlidir. Örneğin F-22'nin hem WVR hem de görsel menzil ötesi (BVR) gibi özellikleriyle sahada üstün başarı amaçlanıyor. Sonuç olarak hem uzun menzilli, güçlü sensörlere, olağanüstü manevra kabiliyetine hem de uzun ve uzun menzilli saldırıların bir karışımına sahip olması gerekiyor. Kısa menzilli füze sistemleri ve bir silah da gerekiyor. Bütün bunlar bir LO platformunda gerekli mi? Eğer birincil rol kendi toprakları üzerinde hava savunması ve başkalarının saldırılarını caydırmaksa belki de hayır. Ama ABD gibi küresel hava hakimiyeti peşindeyseniz bunlar gerekli olacaktır.

Tabloda F-22 ve KAAN'a ilişkin bazı kritik veriler yer alıyor:

İTME VE KONFİGÜRASYON

Uçağa daha fazla sistem entegre edildiğinden geliştirme sırasında ağırlıkta bir artış olması muhtemeldir. Tarih göz önüne alındığında, Türkiye'nin uçak için ABD motoru yerine yerel olarak üretilmiş bir motora ihtiyaç duyuyor ve bunun sonucunda itme, konfigürasyon ağırlığında değişiklik meydana gelebilir.

Tırmanma hızı Özgül Aşırı Güç tarafından belirlenir, aksi takdirde (İtme-Sürükleme)/Ağırlık olarak ifade edilir ve F-22'nin KAAN'a göre itme-ağırlık avantajına sahip olduğunu görebiliriz. Bu da ilk tırmanma oranının F-22 için daha yüksek olacağını düşündürür. KAAN'ın F-22'den daha uzun bir uçak gövdesi var, bu da onun daha düşük dalga direncine sahip olabileceğini ve transonik ve süpersonik uçuştaki itme dezavantajını en azından kısmen telafi edebileceğini gösteriyor.

Sürdürülebilir dönüş hızı (STR), yükseklik veya hız kaybı olmadan ulaşılabilecek maksimum dönüş hızıdır. Dönen uçağın sürüklemesinin mevcut maksimum itme kuvvetine eşit olduğu bir durumu temsil eder. Bu, uçağın uçuş zarfına göre değişir. Zarfın büyük bir kısmında, uçak mevcut kaldırma ve itme gücü ile değil, esasen pilot sınırlamaları nedeniyle ortaya çıkan yaklaşık 9 G'lik yapısal G sınırı ile sınırlı olacaktır.

STR, itme kuvvetinin artmasıyla artar ve sürtünmenin artmasıyla azalır; bunun üç temel bileşeni vardır: Şekil ve yüzey alanına bağlı olan Sıfır Kaldırma Sürtünmesi, Cd0; Mach sayısına, alan dağılımına ve kaldırma kuvvetine bağlı olan dalga direnci; ve kaldırma katsayısına ve en boy oranına bağlı olan indüklenen sürükleme. F-22, KAAN'a göre daha kısa bir gövdeye ve daha düşük en boy oranına sahip bir kanata sahiptir; bu, Cd0'ı, dalga direncini ve indüklenen sürüklemeyi artırabilir, ancak aynı zamanda daha yüksek bir itme-ağırlık oranına ve daha büyük kanat alanına sahiptir. Genel olarak STR performansında çok az bir fark olmasını beklerdim.

YERLİ MOTOR İLE FARKLI OLACAK

Anlık dönüş hızı (ITR), uçağın tam itiş gücündeyken maksimum kaldırma katsayısına çekildiği zaman elde edilen dönüş hızıdır. F-22'nin KAAN'dan daha yüksek bir ITR vermesi bekleniyor ancak Türkiye yerli motora kavuştuğu zaman maksimum hız ve dönüş alanında değişiklik olabilir. Uçağın daha uzun gövdesinin nedeni daha fazla silah taşıma kapasitesi oluşturmak olabilir.