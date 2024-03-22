Kale Arge motorları dikkatleri çekti: Yerli seyir füzelerinin gücü!

22 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:27

Kale Arge motorları, türk seyir füzelerine güç veriyor. KTJ-3200 ve KTJ-1750 gibi motorlar, Türkiye'nin füze teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydetmesine imkan sağlıyor.

Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün Turbojet Motoru olan KTJ-3200, 330 mm çapında ve 50 kg ağırlığında. Motor 3200 newtona kadar itki üretebilme kapasitesine sahip. Yüksek teknolojiye sahip KTJ-3200, iki farklı varyantı ile SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak için seri üretime geçen KTJ-3200 Turbojet Motor'un uçuş testleri başarıyla devam ediyor. KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle, Kale Arge farklı Turbojet Motorlar da geliştiriyor.

Bunlardan ilki olan KTJ-1750, 200 mm çapında ve 22 kg ağırlığında. 1750 newtona kadar itki üretebilme kapasitesine sahip KTJ-1750, SOM füzesinin mini versiyonu olan SOM-Mini'de kullanılması planlanıyor.

TEST UÇUŞU PLANLANIYOR

Kale Arge’nin tasarladığı KTJ-3700 motoru ise yer testlerine devam ediyor ve Türkiye’nin yeni seyir füzelerinden Kara Atmaca’ya güç verecek şekilde uçuş testlerine hazırlanıyor. 2024 ikinci çeyrek başlarında uçuş testi yapılması planlanıyor. Kale Arge tüm bu geliştirme ve seri üretim çalışmalarını, başta kardeş şirketi Kale Havacılık’ın üretim desteğiyle, tamamen yerli olarak sürdürüyor. Yurtdışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor. Bu açıdan Kale motorları, entegre edildikleri hava araçlarına herhangi bir yurtdışı ülkeden izin alınmaksızın “ihraç edilebilir” bir hüviyet kazandırıyor.

“İHRAÇ EDİLEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR”

2024 ilk çeyreği itibariyle toplamda 200’ü mühendis yaklaşık 250 kişilik bir ekibe sahip olan Kale Arge şirketi 2022 ve 2023’te yüzde 100 büyümüş durumda. Yerleşkesini ve altyapısını, teknik olanaklarını, yetkinliklerini, teknolojisini sürekli geliştirme vizyonuyla hareket ediyor. Şirketin kendine ait bir Jet Motor Geliştirme ve Test Merkezi bulunuyor. Bu merkezde Türkiye’nin ilk ve tek İrtifa Test Sistemi başta olmak üzere birçok geliştirme ve test altyapısı bulunuyor. Bu sistemlerin etkin kullanımıyla, Kale motorlarının farklı irtifa ve hız şartlarındaki performans haritaları çıkarılabiliyor ve hava araçlarının kullanımına yönelik performans kodları üretilebiliyor. Katma değeri çok yüksek olan bu motorların yakın zamanda farklı ülkelere ihraç edilebileceği öngörülüyor.