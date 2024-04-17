Logitech, ChatGPT'yi parmak uçlarına getiren yapay zeka faresini tanıttı

17 Nisan 2024 13:26 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:28

Şu sıralar revaçta olan yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen her yerine aksetmiş vaziyette. Yazılım devi Microsoft geçen günlerde, yeni dizüstü bilgisayarların klavyesinde bir Copilot sohbet robotunu açan bir tuş bulunmasını kararlaştırmıştı.

Ancak görünüşe göre yapay zekanın yaygınlaşması bununla sınırlı kalmayacak. Logitech'in yeni Signature AI Edition M750 isimli bilgisayar faresi, OpenAI'nın popüler sohbet robotu ChatGPT tarafından desteklenen "AI Prompt Builder"i çalıştıran bir özel tuş barındırıyor.

YAPAY ZEKA TEK BİR TUŞ UZAKTA

Logitech'in MX veya Master serisi gibi çevre birimi aygıtlarını tek bir yerden yönetme imkanı sunan "Logi Options+" yazılımının içinde bulunan AI Prompt Builder, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırması amaçlanan birbirinden farklı özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Örneğin uzun bir metin üzerinde çalıştığınızı düşünün. Yapay zeka yardımıyla bu metni değiştirebilecek, düzenleyebilecek, özetleyebilecek veya uygulamaya istediğiniz tarzda yeniden yazdırabileceksiniz. Hatta sizin yerinize otomatik cevaplar üretip elektronik posta bile oluşturabiliyor.

Bu özelliklerin hepsi ve daha fazlası ChatGPT gibi uygulamalarda zaten mevcut. Signature AI Edition M750 bilgisayar faresi ise, özelliklere tek tuşla kolay erişim sunan yapay zeka tuşu ile ön plana çıkıyor.

DİĞER LOGITECH FARELERİNDE DE KULLANILABİLİYOR

Logitech'in AI Prompt Builder uygulamasını kullanmak için yeni fareye sahip olmak şart değil. Logi Options+ yazılımıyla uyumlu olan bütün farelerle çalışabiliyor. Burada tek dezavantaj, faredeki bir tuştan yapay zeka pahasına feragat etmeniz gerekiyor.

Bununla birlikte Logitech Signature AI Edition M750 bilgisayar faresi, yurt dışında 49,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Başlangıçta ABD ve Birleşik Krallık'ta sunulacak. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sürüleceğiyse açıklanmadı.