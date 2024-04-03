Mart 2024'te en çok kullanılan web tarayıcıları açıklandı

03 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:04

Analiz sitesi Statcounter, Mart 2024'te masaüstü ve mobil tarayıcı verilerini paylaştı.

Statcounter’ın Mart 2024 raporunun masaüstü tarafında, Microsoft Edge hala yeni kullanıcı bulmakta zorlanıyor. Tarayıcı, ay içerisinde 0,05 puan kayıpla %12,71’e geriledi. Microsoft Edge dünya çapında yüz milyonlarca bilgisayara önceden yüklenmiş olsa da çoğu kişi hala Chrome’u tercih ediyor.

CHROME LİDERLİĞİ KORUYOR

Google Chrome ise liderlik konumunu korumaya devam ediyor. Tarayıcı, ulaşması zaten neredeyse imkansız gibi gözüken pazar payını bir ayda 0,39 puan artışla %65,77’ye çıkardı.

Mart 2024 itibarıyla masaüstü tarayıcılarının kullanım oranları şu şekilde:

Google Chrome - %65,77 (+0,39 puan)

Microsoft Edge - %12,71 (-0,05 puan)

Apple Safari - %8,63 (-0,08 puan)

Mozilla Firefox - %6,61 (-0,64 puan)

Opera - %3,15 (+0,1 puan)

Pazarın Google ve Apple tarafından domine edildiği mobil tarafta ise dağılım şu şekilde:

Google Chrome - %65,29 (-0,63 puan)

Apple Safari - %24,26 (+0,49 puan)

Samsung İnternet - %4,41 (-0,01 puan)

Opera - %2,2 (+0,03 puan)

UC Browser - %1,44 (+0,11 puan)