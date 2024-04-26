Mayıs 2024'te çıkacak yeni Playstation oyunları

26 Nisan 2024 18:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:42

PlayStation konsolları için her ay birbirinden heyecan verici yeni oyunlar piyasaya sürülüyor. Mayıs 2024 Playstation oyun listesi duyuruldu. Oyunseverler için büyük bir merakla beklenen yeni yapımlar hangileri?

Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları arasında öne çıkanlar arasında Prison Architect 2 bulunuyor.

Bu yapım, 7 Mayıs'ta PlayStation 5 üzerinde oynanabilecek.

Ayrıca 9 Mayıs'ta Animal Well de oyunseverlerle buluşacak.

Mayıs ayında oyunseverleri heyecanlandıracak diğer yapımlar arasında Crow Country ve Gift de bulunuyor.

15 Mayıs'ta Braid Anniversary Edition, 21 Mayıs'ta System Shock Remake, 23 Mayıs'ta Hauntii, 28 Mayıs'ta MultiVersus ve 31 Mayıs'ta F1 24 oyuncularla buluşacak.

Oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni PlayStation oyunları, farklı türlerde ve platformlarda sunulacak. Oyunların bazıları hem Playstation 4 hem 5 için, bazıları ise sadece 5 için yayınlanacak.