Meta tarih verdi: Threads, Türkiye'den çekiliyor

15 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:04

WhatsApp ve Instagram satılacak mı? Meta köşeye sıkıştı

WhatsApp ve Instagram satılacak mı? Meta köşeye sıkıştı

Meta, metin tabanlı sosyal medya platformu Threads'in Türkiye'deki kullanıcılarına bugün gönderdiği bir bildirim ile platformu kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Sebep olarak ise, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar gösterildi.

THREADS, TÜRKİYE'DE KULLANILAMAYACAK

Meta, internet sitesinden paylaştığı açıklamada, "Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracaklarını" belirtti.

"Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız" diyen sosyal platform devi, oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için atacağı adımları şöyle sıraladı:

Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

REKABET KURUMU, GEÇİCİ TEDBİR KARARI VERMİŞTİ

Rekabet Kurumu, mart ayında Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınlamıştı. Meta, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararının, Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmadığına dikkati çeken şirket, Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceklerini ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umduklarını sözlerine ekledi.