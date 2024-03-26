Microsoft'un güncellemeyi unuttuğu 30 yıllık Windows özelliği ortaya çıktı

26 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:31

Daha yeni tanıtılmıştı: Windows 11'in popüler özelliği tarih oluyor

Daha yeni tanıtılmıştı: Windows 11'in popüler özelliği tarih oluyor

Microsoft'ta eski bir geliştirici olan Dave Plummer, hafta sonu X'te yayınlanan bir gönderide, Windows işletim sisteminde bulunan "Sürücüyü Biçimlendir" iletişim kutusunun yıllar önce nasıl oluşturulduğuna dair ilginç hikayeyi anlattı.

Windows 95 kullanıcı arayüzündeki milyarlarca kod satırını Windows NT'ye taşırken "Biçimlendir" iletişim kutusunun, Windows NT'nin Windows 95'ten yeterince farklı olduğu ve özel bir kullanıcı arayüzü bulmaları gereken alanlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Plummer şöyle konuştu:

"BİR PARÇA KAĞIT ÇIKARIP YAZDIM"

"Bir parça kağıt çıkardım ve bir diski biçimlendirmeyle ilgili dosya sistemi, etiket, küme boyutu, sıkıştırma, şifreleme vb. gibi yapabileceğiniz tüm seçenekleri ve seçimleri yazdım."

Plummer daha sonra temel bir kullanıcı arayüzü oluşturduğunu ve bunu "zarif kullanıcı arayüzü gelene kadar" geçici bir çözüm olarak Windows NT'nin kod tabanına eklediğini belirtti.

Ancak söz konusu "zarif kullanıcı arayüzü" iyileştirmesi hiçbir zaman gerçekleşmedi ve 30 yıl sonra Plummer'in geçici çözümü günümüzde Windows 11'de bile hâlâ kullanılmakta.

Windows'un kullanıcı arayüzünde yapılan birçok revizyona rağmen Microsoft, yıllar önce Windows NT'ye sunulmasından bu yana "Biçimlendir" iletişim kutusuna dokunmadı. Öte yandan hâlâ Windows'un en son sürümlerinde görebileceğiniz oldukça fazla sayıda eski arayüz bulunuyor.