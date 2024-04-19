MSN ve Facebook'un efsane özelliği Instagram'a geliyor

19 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:29

Bir dönemin en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından MSN Messenger'da ve Facebook'ta bulunan Poke (Dürtme) özelliğinin Instagram'a ekleneceği ortaya çıktı.

Sosyal medya uygulamalarının üzerinde çalıştığı yenilikleri önceden haber veren Alessandro Paluzzi, gelişmeyi "Instagram, bir "dürtme" gönderme yeteneği üzerinde çalışıyor" ifadeleriyle duyurdu. Karşıdaki kişinin bildirim yoluyla dikkatini çekmenizi sağlayan buton çok sık kullanılmasa da Facebook'ta varlığını koruyor.

INSTAGRAM, DÜRT BUTONUNU PROFİLLERE KOYACAK

Instagram için geliştirilen dürtme özelliği, profil sayfası üzerinden kullanılabilecek. Kullanıcı adının hemen sağ tarafına yerleştirilen bir el işareti butonuna bastığınızda söz konusu kişiyi dürtmüş olacaksınız.

Dürtmenin ne işe yarayacağı bilinmese de büyük ihtimalle karşı tarafa DM veya bildirim yoluyla bir uyarı gönderileceği tahmin ediliyor. Zira Facebook'taki dürtme özelliği de aynen bu şekilde çalışıyor.

Bununla birlikte Instagram'da dürtmenin bir sınırı olup olmayacağı ve istediğiniz kişiyi dilediğiniz kadar dürtmenize izin verilip verilmeyeceği gibi konular belirsizliğini koruyor. Öte yandan özelliğin Meta veya Instagram tarafından doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.

META, YAPAY ZEKA ASİSTANINI KULLANIMA SUNDU

Meta bu günlerde yapay zeka sektöründe yatırım yapmaya yoğunlaşmış vaziyette. Şirket 8 milyar ve 80 milyar parametre kapasitesine sahip yeni büyük dil modeli (LLM) Llama 3 tarafından desteklenen Meta AI aldı yapay zekalı kişisel asistan platformunu kullanıma açtı.

WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'da kullanılabilen asistan, sorularınızı cevaplayabiliyor, herhangi bir konuda danışmanlık yapabiliyor ve ürettiği fotoğrafları canlı görüntü formatı GIF'e dönüştürebiliyor. Ancak henüz Türkiye'de kullanılma açılmış değil.