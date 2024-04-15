Musk 'Yapmak zorundayız' dedi! Tesla'dan 'işten çıkarma' kararı

15 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:04

Elektrikli araçların bir dezavantajı daha... Güncelleme yapan Tesla sahibi kabusu yaşadı

Elektrikli araçların bir dezavantajı daha... Güncelleme yapan Tesla sahibi kabusu yaşadı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışları ve üretimini düşürürken küresel iş gücünü azaltma kararı aldı. Dünya genelinde 140 bin 473 çalışanı olduğu bilinen şirket, dünya genelinde çalışanlarının yüzde 10'unu (yaklaşık 15 bine denk geliyor) işten çıkaracağını bildirdi.

"Electrek" haber sitesi, şirket içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın çalışanlarına gönderdiği e-postayı paylaştı.

E-postada Musk, "Tesla'yı bir sonraki büyüme aşamasına hazırlarken maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması için şirketin her yönüne bakmak son derece önemlidir." diyerek, çalışan sayısını dünya çapında yüzde 10 oranında azaltma kararı aldıklarını belirtti.

TESLA NEDEN İŞTEN ÇIKARMA KARARI ALDI?

"Özellikle nefret ettiği hiçbir bir şey olmadığını ancak yine de bu kararı almaları gerektiğini" ifade eden Elon Musk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bir sonraki büyüme aşaması döngüsü için yalın, yenilikçi ve aç olmamızı sağlayacaktır. Yıllardır gösterdikleri sıkı çalışmalardan dolayı Tesla'dan ayrılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Misyonumuza yaptığınız birçok katkı için derinden minnettarım ve gelecekteki fırsatlarınızda size başarılar diliyoruz. Veda etmek çok zordur.

Kalanlara, önümüzde duran zorlu iş için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Otomotiv, enerji ve yapay zeka alanlarında en devrim niteliğindeki teknolojilerden bazılarını geliştiriyoruz. Biz şirketi büyümenin bir sonraki aşamasına hazırlarken, kararlılığınız bizi oraya götürmede büyük bir fark oluşturacaktır."

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Tesla bu işten çıkarma kararını resmi olarak duyurmadı.