NASA duyurdu: Hubble Uzay Teleskobu'ndan kötü haber

27 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:08

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

NASA'nın ikonik Hubble Uzay Teleskobu pek iyi durumda değil. Gözlemevi, jiroskopunu etkileyen ve altı aydan kısa bir süre içinde bilimsel faaliyetlerini ikinci kez askıya almasına neden olan sinir bozucu bir aksaklıkla cebelleşiyor.

NASA, Hubble'ın 23 Nisan Salı günü üç operasyonel jiroskoptan birinin hatalı okumalar vermesi üzerine otomatik olarak güvenli moda girdiğini duyurdu. Mühendisler şu anda teleskopun gözlemlerine devam etmek için bir çözüm üzerinde çalışıyorlar.

Uzay teleskopu aynı sorun nedeniyle bilimsel faaliyetlerini daha önce de durdurmuştu. Kasım 2023'ün başlarında jiroskoplardan biri garip okumalar vermiş ve bu da Hubble'ı güvenli moda sokmuştu. Teleskop Aralık 2023'ün ortalarında ise tekrar hayata döndürülmüştü.

JİROSKOP NE İŞE YARAR?

Jiroskoplar teleskobun işaret ettiği yönü belirlemek ve yönünü korumak için kullanılıyor. Hubble altı adet jiroskopla yola çıkmıştı ancak bugün üçü çalışır durumda kaldı. Teleskop gerektiğinde yalnızca biriyle çalışabilse de verimliliği artırmak için üçünü de kullanıyor.

İKİ TANESİ YEDEĞE AYRILABİLİR

NASA mühendislerinin düşündüğü çözümlerden biri, Hubble'ın bir jiroskopla çalışacak şekilde yeniden yapılandırılması ve diğer ikisinin yedekte tutulması.

Uzay ajansı yaptığı açıklamada, "NASA, Hubble'ın bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki yılda da ajansın James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor" dedi.

Hubble, 1990 yılında öncü bir optik uzay teleskobu olarak fırlatıldı ve günümüze kadar even hakkında bilgi edinmemizi sağlayan inanılmaz görüntülere imza attı. Yaşlanan teleskop, yörüngede kaldığı süre boyunca diğer aksaklıkların üstesinden geldi.