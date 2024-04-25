NASA keşfetti! Uzayda yetişiyor, insan sağlığını tehdit ediyor

25 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:39

Kulağınıza uzaylıları konu alan bir filmin senaryosu gibi geliyor olabilir ama ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni bir mutant bakteri keşfetti. Yapılan incelemelerde bakterinin uzayda geliştiği saptandı.

Araştırmacılar, "Enterobacter bugandensis" adı verilen 13 bakteri suşunun, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kan enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğunu ve gemideki astronotların sağlığını tehlikeye atabileceğini tespit ettiler.

BAKTERİ MUTASYONA UĞRADI

Çoklu ilaca dirençli olmasıyla bilinen bu bakteri UUİ'den izole edildi. Çalışma bulguları, stres altında, ISS'den izole edilen türlerin mutasyona uğradığını ve Dünya'daki benzerleriyle karşılaştırıldığında genetik ve işlevsel olarak daha farklı hale geldiğini gösterdi.

Türler, ISS'de zaman içinde önemli bir bollukla canlı bir şekilde varlığını sürdürebildi. E. bugandensis birçok başka mikroorganizmayla bir arada mevcuttu ve bazı durumlarda bu organizmaların hayatta kalmasına yardımcı olabildiği ifade edildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, UUİ gibi insan yapımı kapalı ortamların mikro yerçekimine, radyasyona ve yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kalan aşırı ortamlar sağlayan benzersiz alanlar olduğu, bu alanlara giren herhangi bir mikroorganizmanın gelişmek için uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Zorlu ortamlardaki mikrobiyal dinamikleri derinlemesine inceleyen bu araştırmanın astronotların sağlığına yönelik etkili önleyici tedbirlerin kapılarını açtığına inanılıyor.

Ekip, UUİ'nin üç yerinde 13 bakteri suşu tespit etti: dördü hava sirkülasyon sisteminde, biri egzersiz cihazında ve sekizi laboratuvarın banyosunda. Suşlar, bir bakteri veya virüsün farklı alt türleri anlamına geliyor.