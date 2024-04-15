Ne iPhone 15 ne Galaxy S24... En iyi ekranlı telefon belli oldu
Piyasadaki akıllı telefonları ekran, kamera, ses vb. özelliklerine göre test edip karşılaştıran DXOMARK ekibi, en iyi ekranlı mobil cihazı belirledi.
Bir cep telefonunun ekranı, cihaz seçiminde önemli bir kriterdir zira izleyeceğiniz videonun kalitesinden tutun oynayacağınız oyunun ne kadar akıcı olacağı da dahil birçok özellik, ekranın kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır.
Örneğin ekranın desteklediği parlaklık seviyesi ne kadar yükseksekse gün ışığında ekrandaki öğelerin okunabilirliği de artar. Ya da düşük yenileme hızı (FPS) değeri, oyunlardaki akıcılığı da düşürerek aldığınız verimi azaltacaktır. Peki en iyi ekranın hangi telefonda olduğunu biliyor muydunuz?
Akıllı telefonları belirli standartlar altında test edip karşılaştıran DXOMARK; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda en iyi değeri sergileyen modeli belirledi.
İŞTE EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFONLAR
DXOMARK'ın listesine göre, Çinli teknoloji devi Honor'un Magic 6 Pro modeli 157 puan alarak en iyi ekranlı cep telefonu oldu. En yakın rakibi Samsung Galaxy S24 Ultra 155 puan alırken, Google Pixel 8 ve 8 Pro cihazları bir puan farkla üçüncü ve dördüncülüğe gerilediler.
Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus, 154 puan alarak sırasıyla beşinci ve altıncı olarak ölçüldü. Galaxy Z Fold5 (152), Google Pixel Fold (151), Honor Magic V2 (151) ve Honor Magic5 Pro (151) modelleri de ilk 10'u paylaştılar.
DXOMARK'a göre en iyi ekrana sahip ilk 20 telefon şöyle:
- Honor Magic 6 Pro – 157
- Samsung Galaxy S24 Ultra – 155
- Google Pixel 8 Pro – 154
- Google Pixel 8 – 154
- Samsung Galaxy S24 Plus – 154
- Samsung Galaxy S24 – 154
- Samsung Galaxy Z Fold5 – 152
- Google Pixel Fold – 151
- Honor Magic5 Pro – 151
- Apple iPhone 15 Pro Max – 149
- Apple iPhone 15 Pro – 149
- Apple iPhone 14 Pro Max – 149
- Apple iPhone 14 Pro – 149
- Samsung Galaxy Z Flip5 – 149
- Samsung Galaxy S23 Ultra – 148
- Samsung Galaxy S23 – 148
- OnePlus Open – 147
- Google Pixel 7 Pro – 146
- Huawei P60 Pro – 146
- Samsung Galaxy S23 Plus – 146