Ne iPhone 15 ne Galaxy S24... En iyi ekranlı telefon belli oldu

15 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:45

Zirvenin sahibi değişti! Mart ayında en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Zirvenin sahibi değişti! Mart ayında en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Bir cep telefonunun ekranı, cihaz seçiminde önemli bir kriterdir zira izleyeceğiniz videonun kalitesinden tutun oynayacağınız oyunun ne kadar akıcı olacağı da dahil birçok özellik, ekranın kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır.

Örneğin ekranın desteklediği parlaklık seviyesi ne kadar yükseksekse gün ışığında ekrandaki öğelerin okunabilirliği de artar. Ya da düşük yenileme hızı (FPS) değeri, oyunlardaki akıcılığı da düşürerek aldığınız verimi azaltacaktır. Peki en iyi ekranın hangi telefonda olduğunu biliyor muydunuz?

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test edip karşılaştıran DXOMARK; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda en iyi değeri sergileyen modeli belirledi.

İŞTE EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFONLAR

DXOMARK'ın listesine göre, Çinli teknoloji devi Honor'un Magic 6 Pro modeli 157 puan alarak en iyi ekranlı cep telefonu oldu. En yakın rakibi Samsung Galaxy S24 Ultra 155 puan alırken, Google Pixel 8 ve 8 Pro cihazları bir puan farkla üçüncü ve dördüncülüğe gerilediler.

Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus, 154 puan alarak sırasıyla beşinci ve altıncı olarak ölçüldü. Galaxy Z Fold5 (152), Google Pixel Fold (151), Honor Magic V2 (151) ve Honor Magic5 Pro (151) modelleri de ilk 10'u paylaştılar.

DXOMARK'a göre en iyi ekrana sahip ilk 20 telefon şöyle: