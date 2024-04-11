Nokia tuşlu telefon sevdasından vazgeçmiyor: Üç yeni model piyasaya sürüldü

11 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:12

HMD Global çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden Nokia, dokunmatik ekran teknolojisine sahip akıllı telefonlarının yanı sıra eski tip tuşlu cep telefonu modellerini de üretmeye devam ediyor. Son olarak Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) ve 230 (2024) tanıtıldı.

Yalnızca temel kullanım için tasarlanan (telefon görüşmesi yapmak ve mesajlaşmak gibi) bu üç yeni telefon, aktarıldığı kadarıyla en fazla 2G ağlarda çalışabiliyor. 3G veya daha yeni ağlarda kullanılamadığı ifade ediliyor.

NOKIA 6310 (2024) ÖZELLİKLERİ

2021 yılında tanıtılan Nokia 6310'un yeni versiyonu olarak karşımıza çıkan bu telefon, 1.450 mAh kapasitedeye sahip daha büyük bir pille geliyor ve bir USB-C bağlantı noktasına ev sahipliği yapıyor.

Geri kalan teknik özellikler ise aynı: arkada flaşlı bir VGA kamera, önde 2,8 inç LCD ekran, her iki kart için bekleme özellikli çift SIM yuvası ve microSD kartlar için ekstra bir yuva kullanıcılara sunulan seçenekler arasında bulunuyor.

NOKIA 5310 (2024) ÖZELLİKLERİ

HMD, Nokia 5310'un 2020 tanıtılan sürümündeki tasarımı korumaya karar vermiş. En büyük fark boyut tarafında. Nokia 5310 (2024) daha uzun ve daha geniş olup, 1.450 mAh değerindeki bir bataryayla geliyor. Gücünü Unisoc 6531F'den alan cep telefonu 2,8 inç ekranla görüntüleri sunuyor.

Bununla birlikte oynatma tuşları telefonun sağ tarafında, ses tuşları ise sol tarafında yer alıyor. HMD ayrıca alt kısma bir USB-C bağlantı noktası da koymuş ancak onun dışındaki detaylar: 8/16 MB bellek (microSD kart yuvası mevcut), çift hoparlör ve FM radyo özellikleri aynı.

NOKIA 230

Nokia 230, 2.8 inç boyutlu ekran, 2 Megapiksel arka kamera, 1.450 mAh batarya ve USB Type-C bağlantısı ile kutudan çıkmakta. Telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Nokia, telefonların fiyat bilgileriyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ayrıca hangi ülkelerde satışa sunacağını da belirtmedi.