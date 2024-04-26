NVIDIA'dan yeni liste geldi! GeForce Now'a eklenecek oyunlar açıklandı

26 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:27

NVIDIA, kullanıcılara aylık bir abonelik ücreti karşılığı bulut üzerinden oyun oynayabilecekleri bir platform sunan GeForce Now hizmetine ekleyeceği yeni oyunları açıkladı.

MANOR LORDS GEFORCE NOW'DA

Yılın en çok beklenen oyunlarından Manor Lords'u Steam, Xbox ve PC Game Pass'te satın almış olanlar GeForce Now'da oynayabilecek. Ek olarak Diablo 3 ve Diablo 2: Resurrected gibi Battle.net oyunlarına sahip olanlar da buluttan erişebilecekler.

NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, bu hafta GeForce Now platformuna eklenen ve eklenecek oyunların tamamı:

Dead Island 2 (Steam, 22 Nisan)

Bellwright (Steam, 23 Nisan)

Phantom Fury (Steam, 23 Nisan)

Oddsparks: An Automation Adventure (Steam, 24 Nisan)

Age of Water (Steam, 25 Nisan)

Manor Lords (Steam ve Xbox, PC Game Pass, 25 Nisan)

9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam)

Diablo II: Resurrected (net)

Diablo III (net)

Dragon’s Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam)

Islands of Insight (Steam)

Metaball (Steam)

StarCraft Remastered (Battle.net)

StarCraft II (Battle.net)

Stargate: Timekeepers (Steam)

Tortuga – A Pirate’s Tale (Steam)

GEFORCE NOW NASIL KULLANILIR?

GeForce Now, Türkiye'de GAME+ olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları olan oynama süresine göre tercih edebileceği dört farklı paket arasında bütçelerine uygun olanı seçebilirler.

GeForce Now fiyatı aylık 340 TL. 3 aylık alırsanız 800 TL, 6 aylık alırsanız 1580 TL, 11 + 1 aylık alırsanız da 2880 TL ödemeniz gerekiyor. Haftalık 10 saat kullanım süresi sunan 240 TL'lik bir seçeneği de var. Ücretsiz "Basic" paketi 30 dakikalık oturum süresine sahip.