One UI 7 için ilk bilgi geldi: Samsung telefonlara çok istenen özellik ekleniyor

17 Nisan 2024 17:15 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:15

Eski modelleri de unutmadı! Samsung, One UI 6.1'in geleceği diğer cihazları açıkladı

Piyasadaki en özelleştirilebilir Android görünümlerinden biri olan One UI, Samsung Galaxy telefon ve tablet kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği bazı özelliklerden yoksun. Bu özelliklerden biri de "dikey uygulama çekmecesini" içeriyor.

Good Lock'un geliştirilmesinden sorumlu yetkiliye göre One UI 7, uygulama çekmecesine dikey seçeneği getirecek. Bu bilgi, bir kullanıcının Good Lock'un Home Up modülünde bu özelliğin geri getirilme olasılığı hakkındaki sorusunu cevaplarken açıklandı.

GOOD LUCK'TAN KALDIRILDI

One UI'daki stok uygulama başlatıcısında dikey hizalama bulunmadığından, Good Lock'un Home Up modülünde bir seçenek olarak sunuluyordu. Özelleştirme meraklıları, bu işlevi uygulama çekmecesinin hizalamasını değiştirmek için kullanabiliyorlar.

Ancak bu özellik yakın zamanda kaldırıldı ve nedeni artık açık. One UI 7.0 dikey uygulama çekmecesi seçeneği getireceğinden Home Up modülünde artık buna ihtiyaç yok. Bununla birlikte, One UI 7 almayacak telefon ve tablet sahipleri maalesef dezavantajlı durumdalar.

ONE UI 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Google kısa süre önce Android 15 beta 1 sürümünü yayınladı ve mayıs ayındaki Google I/O 2024'ten önce daha fazla beta sürümü piyasaya sürülecek.

Google I/O 2024'ten birkaç ay/hafta sonra Samsung, Galaxy S24 ve diğer ileri teknoloji telefonlar için "One UI 7.0 Beta Programını" başlatabileceği tahmin ediliyor. Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın kararlı sürümünün bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlanacağı öngörülüyor.