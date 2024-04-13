Oppo A3 Pro: Dünyada suya en dayanıklı akıllı telefon tanıtıldı

13 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:47

Çinli elektronik şirketi Oppo, orta seviye akıllı telefon pazarına yepyeni bir model sundu. Fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat toplayan A3 Pro, kendisini eşsiz kılan ve rakiplerinden ayıran çok önemli bir detaya sahip: dünyada suya en dayanıklı olan mobil cihaz ünvanı taşıyor.

Oppo A3 Pro'nun hem ön hem de arka yüzeyleri güçlendirilmiş bir cam malzemeden oluşuyor. Aynı zamanda İsviçreli bir sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilen düşmeye karşı dayanıklılık testinde en yüksek puanı (5 yıldız) alan ilk telefon olduğu belirtiliyor.

OPPO A3 PRO, İLK TAM SEVİYE SU GEÇİRMEZ TELEFON

Oppo A3 Pro'nun en önemli özelliği IP69 seviyesinde su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip olması. Günümüzde suya karşı dayanıklı olduğu iddiasıyla piyasaya çıkan akıllı telefonlar genellikle IP68 sertifikasıyla geliyor.

IP69 sertifikasına sahip olan bir telefonun yüksek basınca, sıcak suya ve buharlı temizlemeye dayanıklı olması öngörülüyor. Ve su altında yarım saat boyunca kalmaya dayanabilmesi bekleniyor. IP68'de bu standartlar daha düşük bir şekilde geliyor.

Oppo'ya göre A3 Pro, bu özelliği sayesinde "dünyanın ilk tam seviye su geçirmez akıllı telefonu" olarak nitelendiriliyor. Tabii mobil cihazın suya ek olarak düşmelere karşı da dayanıklı olduğunu belirtmekte fayda var.

MEDIATEK DIMENSITY 7050 İŞLEMCİDEN GÜÇ ALIYOR

Teknik özelliklere geldiğimizde, Oppo A3 Pro gücünü MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor. Orta segmentteki cihazlarda sık sık gördüğümüz bu işlemciye, 8/12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka tarafta bir adet 64 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü barındıran Oppo telefonu, ön tarafında ise yine bir tane 8 Megapiksel özçekim kamerası bulunduruyor. 67W hızlı şarj desteğiyle 5000 mAh bataryayla kutudan çıkan seçenek, Android 14 tabanlı ColorOS 14 yazılımıyla güç kazanıyor.

6,7 İNÇ OLED EKRANDA 120HZ YENİLEME HIZI

Oppo A3 Pro, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir kavisli 6,7 inç OLED ekranla donatıldı. Corning Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle koruma sağlayan bu panelde ayrıca entegre parmak izi tarayıcı da bulunmakta.

OPPO A3 PRO FİYATI NE KADAR?

Son olarak Oppo A3 Pro, 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği için 276 dolar, üst düzey 12 GB RAM + 512 GB'lık sürüm için de 345 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.