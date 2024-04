Oyuncular yaşadı! GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar açıklandı

12 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:15

NVIDIA, bulut oyun (cloud gaming) platformu GeForce Now için yeni oyunlar duyurdu. Fallout 4 ve Fallout 76 gibi popüler yapımlar dahil olmak üzere, toplamda 10 oyun GeForce Now by GAME+ kullanıcılarının beğenisine bu hafta sunuluyor.

GEFORCE NOW'A GELEN YENİ OYUNLAR

NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, bu hafta itibarıyla GeForce Now platformuna eklenecek oyunlar şu şekilde:

Gigantic: Rampage Edition (Steam)

Inkbound 1.0 (Steam)

Broken Roads (Steam)

Infection Free Zone (Steam)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox ve PC Game Pass)

Backpack Battles (Steam)

Fallout 4 (Steam)

Fallout 76 (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Terra Invicta (Xbox PC Game Pass)

GEFORCE NOW NASIL KULLANILIR?

GeForce Now, Türkiye'de GAME+ olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları olan oynama süresine göre tercih edebileceği dört farklı paket arasında bütçelerine uygun olanı seçebilirler.

Aylık 340 TL'ye satılan GeForce Now, 3 aylık alırsanız 800 TL, 6 aylık alırsanız 1580 TL, 11 + 1 aylık alırsanız da 2880 TL ödemeniz gerekmekte. Ek olarak haftalık 10 saat kullanım süresi sunan 240 TL'lik bir seçeneği de bulunuyor. Ücretsiz "Basic" paketi ise 30 dakikalık oturum süresine sahip.