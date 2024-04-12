Oyuncular yaşadı! GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar açıklandı
Halihazırda 1000'den fazla oyuna destek sunan NVIDIA GeForce Now, oyun kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu hafta platforma eklenecek yeni yapımlar paylaşıldı.
NVIDIA, bulut oyun (cloud gaming) platformu GeForce Now için yeni oyunlar duyurdu. Fallout 4 ve Fallout 76 gibi popüler yapımlar dahil olmak üzere, toplamda 10 oyun GeForce Now by GAME+ kullanıcılarının beğenisine bu hafta sunuluyor.
GEFORCE NOW'A GELEN YENİ OYUNLAR
NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, bu hafta itibarıyla GeForce Now platformuna eklenecek oyunlar şu şekilde:
- Gigantic: Rampage Edition (Steam)
- Inkbound 1.0 (Steam)
- Broken Roads (Steam)
- Infection Free Zone (Steam)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox ve PC Game Pass)
- Backpack Battles (Steam)
- Fallout 4 (Steam)
- Fallout 76 (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Ghostrunner (Epic Games Store)
- Terra Invicta (Xbox PC Game Pass)
GEFORCE NOW NASIL KULLANILIR?
GeForce Now, Türkiye'de GAME+ olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları olan oynama süresine göre tercih edebileceği dört farklı paket arasında bütçelerine uygun olanı seçebilirler.
Aylık 340 TL'ye satılan GeForce Now, 3 aylık alırsanız 800 TL, 6 aylık alırsanız 1580 TL, 11 + 1 aylık alırsanız da 2880 TL ödemeniz gerekmekte. Ek olarak haftalık 10 saat kullanım süresi sunan 240 TL'lik bir seçeneği de bulunuyor. Ücretsiz "Basic" paketi ise 30 dakikalık oturum süresine sahip.