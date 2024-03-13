PayPal ve Apple Pay Türkiye'ye geri mi dönüyor? Uzman isim son sözü söyledi

13 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:08

İnternet üzerinden çalışan PayPal ve benzeri ödeme sistemleri, ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulan elektronik para lisanslarına sahip olmadıklarından dolayı Türkiye'de yaşayan kullanıcılarına hizmet veremiyor.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde kullanıcısı bulunan ve bir dönem Türkiye'de de yaygın olan PayPal, Mayıs 2016 tarihinde yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek ülkemizden çekilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

"Kuruluşların birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde bulundurmaları zorunludur." diyen ilgili kanuna göre PayPal, Türkiye'de müşterilerinin para akışı da dahil olmak üzere tüm verilerinin tutulacağı bir sunucu altyapısı kurmak zorundaydı ancak bunu yapmamıştı.

KVKK DEĞİŞİKLİĞİ 'PAYPAL' TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

12 Mart'ta Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapıldı.

"Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, sektör veya uluslararası kuruluş için Kurul tarafından yeterlilik kararı verilirse, veri sorumlusu ve veri işleyenler bu ülkeye veri aktarabilir." maddesiyle, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin kullanıcı verilerini yurt dışına aktarmalarına izin verildi.

Yaşanan bu gelişme, PayPal ve Apple Pay kuruluşların kullanıcı verilerini yurt içinde tutmalarına gerek kalmadan yurt dışındaki sunucuları üzerinde saklamalarına izin verildiği ve böylelikle de Türkiye'de hizmet vermelerinin önünde duran engelin artık kalktığı şeklinde yorumlandı.

AV. CANPOLAT: BİLGİ YANLIŞTIR

Avukat Yaşar K. Canpolat'a göre "KVKK değişti; PayPal ve ApplePay Türkiye'ye gelebilecek" bilgisi gerçeği yansıtmıyor ve KVKK'da yapılan söz konusu değişiklik ile PayPal ve Apple Pay'in Türkiye'de faaliyete geçmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor.

"PAYPAL, TCMB'DEN LİSANS ALMAK ZORUNDA"

Canpolat, sosyal medya platformu X'teki hesabında paylaştığı açıklamada, PayPal'ın Türkiye'de doğrudan kendisinin hizmet verebilmesi için Türkiye'de şirket kurup Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) elektronik para lisansı alması gerektiğini söyledi.

Bu lisansın alınabilmesi için ise PayPal'ın birincil ve ikincil sistemlerini Türkiye içerisinde bulundurmasının zorunlu olduğunu belirten Canpolat, "Bu zorunluluk, TCMB'nin elektronik para kuruluşlarına yönelik düzenlemelerinde (Tebliğ m.21) yer almaktadır." açıklamasında bulundu.

Canpolat sözlerine şöyle devam etti:

PayPal'ın sunucularını Türkiye'de barındırması gerekliliği, elektronik para kuruluşlarına özel bir düzenlemedir ve genel nitelikteki KVKK gibi düzenlemelerden ayrı bir konudur. Yani KVKK'nın olmadığı bir düzlemde dahi bu e-para mevzuatından doğan bir zorunluluktur.

PayPal ve ApplePay gibi kuruluşların Türkiye pazarına girmesi ticari kararlarla ilgilidir. Bu şirketler, yukarıda belirtilen düzenlemelere uyum sağlayıp Türkiye'de faaliyet gösterebilirler; ancak bu kararı verirken çeşitli ticari faktörleri değerlendirirler.

Dolayısıyla, şu ana kadar, PayPal ve ApplePay'in Türkiye'de faaliyet göstermemesinin sebebi, bu düzenlemelere uyum sağlamanın getireceği maliyet ve operasyonel zorluklar olabilir.

Özetle, PayPal veya diğer yabancı fintechler, -sunucularını yurt içerisinde tuttuğu ve mevzuattaki diğer isterleri yerine getirdiği takdirde -dünkü mevzuat değişikliği olmasa dahi- Türkiye'de faaliyet gösterebilme şansına sahiptir.