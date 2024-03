PlayStation Plus Mart 2024 oyun kataloğu güncellendi: 7,340 TL cebinize kaldı

14 Mart 2024 09:43 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:45

Sony, PlayStation Plus hizmetine mart ayında ekleyeceği birkaç oyunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ayın ikinci yarısında PS Plus Extra ve Deluxe abonelerinin hizmetine sunacağı yeni yapımları açıkladı.

Sony, mart ayının ilk yarısında PS5 ve PS4 sahibi olan PlayStation Plus oyun kataloğuna Destiny 2: The Witch Queen, Sifu, Hello Neighbour 2 ve EA Sports F1 23 olmak üzere toplamda dört oyun eklemişti.

Aynı zamanda PlayStation Plus üyeleri Embark Studios'un PvP nişancı oyunu The Finals için, 2 Epik Kıyafet ve 12 Epik Silah görünümüne ev sahipliği yapan benzersiz bir kozmetik paketine de erişim imkanı yakalamışlardı.

PLAYSTATİON PLUS MART 2024 OYUNLARI (YENİ LİSTE)

Toplam değeri en az 7 bin 340 TL tutan oyunlardan oluşan yeni liste şu şekilde:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition - Fiyatı: 1.500 TL - Platform: PS4 / PS5

Marvel’s Midnight Suns - Fiyatı: 849 TL - Platform: PS4 / PS5

Resident Evil 3 - Fiyatı: 749 TL - Platform: PS4 / PS5

LEGO DC Supervillains - Fiyatı: 749 TL - Platform: PS4

Mystic Pillars: Remastered - Fiyatı: Belli değil - Platform: PS5

Blood Bowl 3 - Fiyatı: 999 TL - Platform: PS4 / PS5

Super Neptunia RPG - Fiyatı: 749 TL - Platform: PS4

Dragon Ball Z: Kakarot - Fiyatı: Bilgi yok - Platform: PS5

PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Sony, PlayStation Blog sitesinden yaptığı duyuru ile tüm bu oyunların 19 Mart itibarıyla oynanabilir olacağını doğruladı. Bu arada PlayStation Plus'ın fiyatını merak edenler için de liste şöyle;