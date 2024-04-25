'Sahte Elon Musk'a 1 milyon 650 bin TL'sini kaptırdı!

25 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:56

Güney Kore'de yaşayan bir kadın, Elon Musk gibi davranan bir dolandırıcıya 70 milyon Kore wonu (yaklaşık 1 milyon 650 bin TL) parasını kaptırdığını açıkladı.

DOLANDIRICI, MUSK'IN FOTOĞRAFLARINI KULLANDI

Kadın, Temmuz 2023'te Instagram'da sahte Musk'ın kendisini arkadaş olarak eklediğini söyledi. İlk başta şüphe duysa da sonradan Musk olduğuna inanmaya başladığını çünkü dolandırıcının, ünlü milyarderin kimlik kartını ve iş yerindeki fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti.

Dolandırıcı, kadına Musk'ın aile hayatı hakkında bilgi verdi hatta Tesla veya SpaceX'e helikopterle gittiğini anlattı. Ayrıca Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yapılan bir toplantıda, Yoon'un Musk'a Seul ve Jeju'da Tesla fabrikası kurması talimatını verdiğini öne sürdü.

KADINA 'İLAN-I AŞK' ETMİŞ

Kadın, sahte Musk ile görüntülü görüşme bile yaptığını ve kendisine "Seni seviyorum, bunu biliyor musun?" dediğini söyledi. Dolandırıcının görüşmede deepfake teknolojisiyle Elon Musk'ın görüntüsünü kopyaladığı tahmin ediliyor.

Kadın, dolandırıcının sonunda kendisini Güney Kore'deki çalışanlarından birine ait olduğunu söylediği bir banka hesabına 70 milyon Kore wonu (50 bin dolar - 1 milyon 650 bin TL) göndermeye ikna ettiğini bildirdi. Sahte Musk, kadını parasını yatırım yaparak zengin etme vaadiyle kandırmış.

"Aşk dolandırıcılığı" sadece Güney Kore'de değil, dünyanın birçok yerinde ciddi bir sorun haline geldi. Öyle ki yapılan bir araştırmaya göre sadece ABD'de 2022 yılında dolandırıcılar bu yöntemle 1,3 milyar dolar ele geçirdiler.