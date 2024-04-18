Samsung Galaxy S21 'yeşil' hata! Ekranda görüldü

18 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:50

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un bir cep telefonu serisinde kullanıcıların tepkisine neden olan bir teknik sorun ortaya çıktı. Samsung'un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S21'de eş zamanlı sorunlar yaşanmaya başlandığı söyleniyor.

YEŞİL ÇİZGİ HATASI

Samsung forumları ile sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcıların raporlarına göre özellikle de Galaxy S21 Ultra ile Galaxy S21 FE modellerinde, ekranda yeşil bir çizgi hatası sıkça görülüyor. Bazı kullanıcılar ise beyaz renkli bir çizgi görmeye başladı. Samsung android’lerde daha önce anakart problemlerinden dolayı teknik servisler dolup taşmıştı.

Samsung telefonlarda neden böyle bir sorun yaşandığı henüz bilinmezken bazı kullanıcılar, bu durumun yazılım güncellemesi kaynaklı olduğunu tahmin ediyor. Bazıları ise telefonların son dönemlerde aşırı ısınmaya başladığını, bunun sonucunda da ekrandaki yeşil çizginin göründüğünü söylüyor.

Samsung tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da ekran üzerindeki çizgiler, çoğu zaman donanımsal olabiliyor. Bu tür hatalara yol açan şey, genelde arıza yapan ekran könnektörlerinden ve kablolardan kaynaklanıyor.

SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİNDE DE BENZER SORUNLAR YAŞANDI

Geçmişte, Samsung Galaxy S20 serisinde de benzer sorunlar yaşandı. Şirket, sorun yaşanan ülkelerdeki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz onarım ve değişim hakları tanımladı.